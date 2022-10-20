Іспанія і Франція дозволили власникам заморожених через санкції проти Росії яхт платити за їх обслуговування, – Reuters

Користуватися вони ними не можуть, але судна не зазнають шкоди, бо за ними наглядають екіпажі.

Іспанія і Франція дозволили власникам заморожених у рамках санкцій проти Росії яхт платити, аби їх утримували. Про це пише Reuters і посиланням на три джерела.

В Іспанії є шість заморожених суден. Більшість власників сплачує за технічне обслуговування, екіпаж, доки та страхування.

"Фізичним особам зазвичай забороняється здійснювати фінансові операції в юрисдикціях, де на них накладено санкції, але згідно з трьома джерелами, уряди Іспанії та Франції дозволяють платежі відповідно до законодавства ЄС і національного законодавства. Міністерство фінансів Іспанії повідомило Reuters, що закон 2014 року, ухвалений після анексії Росією Криму того року, дозволяє особам, які перебувають під санкціями, здійснювати необхідні платежі для утримання активів. Міністерство не підтвердило, чи санкціоновано виплати", – зазначило агентство.

У березні іспанський премʼєр обіцяв "рішуче" і "жорстко" вдарити по союзниках президента РФ, коли оголошував про замороження яхт.

Компанія з управління портом Ocibar повідомила, що власники двох яхт, заморожених під санкціями в Іспанії та пришвартованих на її об’єктах у Таррагоні та Майорці, – Crescent та Lady Anastasia – здійснювали платежі, зокрема за доки, комунальні послуги та основний екіпаж.

Ocibar заявив, що дотримувався процедур, встановлених владою, і відмовився підтвердити особу власників або відповідні витрати. Іспанська влада вважає, що Crescent контролюється Едуардом Худайнатовим, колишнім керівником російського енергетичного "гіганта Роснефть", який потрапив під санкції, повідомило Reuters джерело в уряді. Худайнатов не відповів на запити про коментарі.

Lady Anastasia зареєстрована в публічній базі даних судноплавства Equasis як власність компанії під назвою Homeland Shipping Limited. Іспанська влада вважає, що фірма контролюється Олександром Міхеєвим, керівником збройової групи "Рособоронекспорт", яке потрапило під санкції, повідомило джерело, обізнане з цим питанням.

У Франції заморожено п'ять яхт. Олексій Кузьмічов, акціонер російського Альфа-банку, який потрапив під санкції, оплачував свої два заморожені судна в Каннах і Антібах відповідно до закону Європейського Союзу 2014 року, який дозволяє виплати за утримання замороженого майна, повідомив Reuters його адвокат Філіп Бланшетьє.

Кузьмічов від коментарів відмовився. Суд на початку жовтня постановив звільнити яхту в Антібах через процедурні помилки під час її арешту. Рішення щодо другої яхти очікується.

Міністерство фінансів Франції підтвердило, що правила ЄС дозволяють платежі, але відмовилося сказати, чи були запити дозволені.

Нагадаємо, станом на червень ЄС заморозив активи російських олігархів на 12,5 млрд євро. До девʼятого пакету санкцій ЄС проти Росії можливе включення конфіскації заморожених активів, але лише державних.