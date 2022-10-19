Білий дім вважає запровадження Путіним воєнного стану на окупованих територіях "відчайдушною тактикою", - ЗМІ

В адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що введення Володимиром Путіним воєнного стану є "відчайдушною тактикою" встановлення контролю.

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Байдена.

Як додало джерело CNN, США не здивовані, що Путін вдався до такого кроку.

Водночас, остання заява Путіна не змінює того факту, що Росія не має законних претензій на суверенну українську територію.

У повідомленні також зазначається, що підтримка США українців, які захищають свій суверенітет, залишається незмінною та продовжується.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив введення свого "воєнного стану" на окупованих територіях України.