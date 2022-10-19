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"20 пляшок горілки, ламбруско та "милі листи": ​​ Берлусконі розповів, як помирився з Путіним

Експрем'єр Італії розповів, що російський диктатор "оголосив його першим з п'яти своїх справжніх друзів".

"20 пляшок горілки, ламбруско та "милі листи": ​​ Берлусконі розповів, як помирився з Путіним
Архівне фото
Фото: @dimsmirnov175

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі відновив стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це пише видання LaPresse з посиланням на запис виступу Берлусконі перед депутатами.

На відео Берлусконі каже, що його непокоять відносини з Росією, оскільки Італія постачає зброю Україні.

"Я трохи відновив відносини з президентом Путіним. На мій день народження він прислав мені 20 пляшок горілки і дуже милого листа. Я відповів пляшками Ламбруско і не менш милим листом. Мене він оголосив першим з п'яти своїх справжніх друзів", - розповів Берлусконі.

Публічно ж політик заперечив, що йшлося про відновлення відносин саме зараз. А координатор "Вперед, Італіє!" Антоніо Таяні заявив, що Берлусконі мав на увазі історію, яка мала місце ще у 2008 році.

"Відновив відносини з Путіним? Ні, я розповів маленьку історію...", - сказав Берлусконі журналістам

Партія Берлусконі "Вперед, Італіє" входить до правлячої парламентської коаліції. Її лідерка Джорджія Мелоні вживає значних зусиль, щоб дистанціюватися від Росії.

Нагадаємо, у вересні 86-річний Берлусконі заявив, що разом з ексканцлеркою Німеччини Ангелою Меркель міг би стати посередником у переговорах України та Росії. Він також висловив "жаль та розчарування" через те, що Росія "зміцнює комуністичний тоталітаризм Китаю" замість зближення з Євросоюзом.

Берлусконі тричі був прем'єром Італії–- в 1994-1995 роках, 2001-2006 роках і 2008-2011 роках. У липні 2015 року його визнали винним у підкупі сенаторів з метою усунення уряду Романо Проді. 

Берлусконі – один із найбагатших медіамагнатів в Італії, був третім в Італії та 118-м у світі в списку найзаможніших людей планети за версією журналу Forbes 2011 року. Власник контрольного пакета акцій холдингу "Fininvest", який об'єднує приблизно 150 компаній, що діють практично у всіх сферах життя італійців. Був власником ФК "Мілан" з 1986 до 2017 року. Після припинення повноважень прем'єра у 2011 році, Берлусконі продовжив підтримувати контакти з президентом РФ, якого вважає своїм другом.

17 вересня 2015 року, у відповідь на незаконний перетин державного кордону України та відвідини окупованого Росією Криму, Служба безпеки заборонила Берлусконі в'їзд в Україну.

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