​Половина найманців ПВК "Вагнер" - в'язні російських тюрем

А працівників критичної інфраструктури РФ не рятує навіть "бронювання".

У Росії триває мобілізація, під час якої у лави росармії набирають як в'язнів, так і раніше "заброньованих" працівників об'єктів критичної інфраструктури РФ.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

"Станом на початок жовтня, із загальної восьмитисячної чисельності бойовиків приватної військової компанії "Вагнер", більше половини складають найманці згаданої категорії", - розповіли в командуванні.

Забирають на війну і працівників об'єктів критичної інфраструктури Російської Федерації.

Попри попереднє "бронювання" свої фахівців керівники підприємств все ж отримують плани, які змушені виконувати. Тож направляють співробітників до військкоматів.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, оснащення мобілізованих росіян гірше, ніж у раніше розгорнутих підрозділах окупантів.

Раніше в Росії один із призовників розстріляв голову призовної комісії.