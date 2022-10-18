​Половина найманців ПВК "Вагнер" - в'язні російських тюрем

У Росії триває мобілізація, під час якої у лави росармії набирають як в'язнів, так і раніше "заброньованих" працівників об'єктів критичної інфраструктури РФ.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
"Станом на початок жовтня, із загальної восьмитисячної чисельності бойовиків приватної військової компанії "Вагнер", більше половини складають найманці згаданої категорії", - розповіли в командуванні.
Забирають на війну і працівників об'єктів критичної інфраструктури Російської Федерації.
Попри попереднє "бронювання" свої фахівців керівники підприємств все ж отримують плани, які змушені виконувати. Тож направляють співробітників до військкоматів.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, оснащення мобілізованих росіян гірше, ніж у раніше розгорнутих підрозділах окупантів.
Раніше в Росії один із призовників розстріляв голову призовної комісії.