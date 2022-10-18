Сьогодні через російські обстріли було пошкоджено шість об’єктів енергетики, треба економити електроенергію, - Шмигаль

Російські окупанти нині вкотре завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Пошкоджено шість таких об'єктів.
Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, під обстріли потрапила енергоінфраструктура на Житомирщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Миколаївщині, Донеччині та в Києві.
"Вранці було знеструмлено Житомир та низку населених пунктів області, лівобережну частину Києва. Зараз ведуться роботи по відновленню електропостачання", - додав прем'єр.
Шмигаль зазначив, що враховуючи ситуацію з обстрілами, українцям необхідно обмежити споживання електроенергії.
"Вчора під час вечірнього піка рівень споживання електроенергії в Києві знизився на 10% щодо попереднього дня, в усьому центральному регіоні — на 8%. Проте загалом по Україні рівень споживання під час вечірнього піка вчора збільшився на 1,8% Зростання відбулося за рахунок західних та північних областей України", - зауважив очільник КМУ.
Прем'єр підкреслив, що відповідальні відомства розробили деталізований комплекс економного споживання електроенергії для населення, підприємств, установ та організацій, зокрема в години пік. На думку Шмигаля, цей комплекс заходів дозволить прагматично та ефективно застосовувати обмеження у разі потреби.
Нагадаємо, нині через влучання в об'єкт критичної інфраструктури у столиці на Київщині були перебої в подачі електроенергії.
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