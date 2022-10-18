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Сьогодні через російські обстріли було пошкоджено шість об’єктів енергетики, треба економити електроенергію, - Шмигаль

РФ завдала ударів по Житомирщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Миколаївщині, Донеччині та Києві.

Сьогодні через російські обстріли було пошкоджено шість об’єктів енергетики, треба економити електроенергію, - Шмигаль
Фото: Надано пресслужбою

Російські окупанти нині вкотре завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Пошкоджено шість таких об'єктів.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, під обстріли потрапила енергоінфраструктура на Житомирщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Миколаївщині, Донеччині та в Києві.

"Вранці було знеструмлено Житомир та низку населених пунктів області, лівобережну частину Києва. Зараз ведуться роботи по відновленню електропостачання", - додав прем'єр.

Шмигаль зазначив, що враховуючи ситуацію з обстрілами, українцям необхідно обмежити споживання електроенергії.

"Вчора під час вечірнього піка рівень споживання електроенергії в Києві знизився на 10% щодо попереднього дня, в усьому центральному регіоні — на 8%. Проте загалом по Україні рівень споживання під час вечірнього піка вчора збільшився на 1,8% Зростання відбулося за рахунок західних та північних областей України", - зауважив очільник КМУ.

Прем'єр підкреслив, що відповідальні відомства розробили деталізований комплекс економного споживання електроенергії для населення, підприємств, установ та організацій, зокрема в години пік. На думку Шмигаля, цей комплекс заходів дозволить прагматично та ефективно застосовувати обмеження у разі потреби. 

Нагадаємо, нині через влучання в об'єкт критичної інфраструктури у столиці на Київщині були перебої в подачі електроенергії.

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