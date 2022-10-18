Сьогодні через російські обстріли було пошкоджено шість об’єктів енергетики, треба економити електроенергію, - Шмигаль

РФ завдала ударів по Житомирщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Миколаївщині, Донеччині та Києві.

Російські окупанти нині вкотре завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Пошкоджено шість таких об'єктів.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, під обстріли потрапила енергоінфраструктура на Житомирщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Миколаївщині, Донеччині та в Києві.

"Вранці було знеструмлено Житомир та низку населених пунктів області, лівобережну частину Києва. Зараз ведуться роботи по відновленню електропостачання", - додав прем'єр.

Шмигаль зазначив, що враховуючи ситуацію з обстрілами, українцям необхідно обмежити споживання електроенергії.

"Вчора під час вечірнього піка рівень споживання електроенергії в Києві знизився на 10% щодо попереднього дня, в усьому центральному регіоні — на 8%. Проте загалом по Україні рівень споживання під час вечірнього піка вчора збільшився на 1,8% Зростання відбулося за рахунок західних та північних областей України", - зауважив очільник КМУ.

Прем'єр підкреслив, що відповідальні відомства розробили деталізований комплекс економного споживання електроенергії для населення, підприємств, установ та організацій, зокрема в години пік. На думку Шмигаля, цей комплекс заходів дозволить прагматично та ефективно застосовувати обмеження у разі потреби.

Нагадаємо, нині через влучання в об'єкт критичної інфраструктури у столиці на Київщині були перебої в подачі електроенергії.

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