Україна отримала 2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС

Україна отримала два млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

Цей черговий транш, спрямований на підтримку економічної стабільності України. Додатковий фінансовий ресурс допоможе покрити нагальні бюджетні видатки, зокрема у соціальній і гуманітарній сферах, повідомив у Телеграм голова Камбіну Денис Шмигаль.

Він нагадав, що ці два млрд є першою частиною пакету в розмірі пяʼти млрд євро. Загалом цьогоріч Україна отримала від ЄС 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги, які "суттєво допомогли зміцнити економічний фронт держави й вистояти в боротьбі з агресором".

У вересні ЄС схвалив виділення Україні 5 млрд євро, а на початку жовтня було підписано відповідний документ. Кошти покликані допомогти стійкості економіки, підтримці армії та проходженню опалювального сезону.