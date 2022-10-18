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Україна отримала 2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС

Це – перша частина пакету допомоги в 5 млрд. 

Україна отримала 2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС
Фото: Кабмін

Україна отримала два млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу. 

Цей черговий транш, спрямований на підтримку економічної стабільності України. Додатковий фінансовий ресурс допоможе покрити нагальні бюджетні видатки, зокрема у соціальній і гуманітарній сферах, повідомив у Телеграм голова Камбіну Денис Шмигаль.

Він нагадав, що ці два млрд є першою частиною пакету в розмірі пяʼти млрд євро. Загалом цьогоріч Україна отримала від ЄС 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги, які "суттєво допомогли зміцнити економічний фронт держави й вистояти в боротьбі з агресором". 

У вересні ЄС схвалив виділення Україні 5 млрд євро, а на початку жовтня було підписано відповідний документ. Кошти покликані допомогти стійкості економіки, підтримці армії та проходженню опалювального сезону.

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