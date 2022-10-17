Рада ЄС погодилася створити місію військової допомоги для підтримки ЗСУ і виділила 0,5 млрд євро

Місія триватиме спершу два роки. На її функціонування виділили 106,7 млн євро.

Рада Євросоюзу нині погодилася створити Місію військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine).

Про це йдеться у пресрелізі, розміщеному на сайті Ради.

Метою цієї місії є сприяння підвищенню боєздатності Збройних Сил України, аби вони могли ефективно проводити військові операції, а Україна - захищати свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів.

Україна вже зверталася до ЄС про військову підтримку. Тож у відповідь EUMAM Ukraine забезпечить індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку Збройних Сил, зокрема Сил територіальної оборони, а також координацію та синхронізацію діяльності держав-членів, які підтримують проведення навчання.

"Сьогодні ми посилюємо нашу підтримку Україні, щоб убезпечити себе від незаконної агресії Росії. Місія військової допомоги ЄС навчатиме Збройні Сили України, щоб вони могли продовжувати свою мужню боротьбу. EUMAM — це не просто навчальна місія, це наочний доказ того, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно", - заявив Верховний представник із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

EUMAM Ukraine працюватиме на території держав-членів ЄС. Вона матиме свій оперативний штаб у Брюсселі, аби забезпечити спільну координацію на стратегічному рівні. Також місія буде відкрита для третіх держав.

Керувати місією буде директор відділу військового планування та поведінки віце-адмірал Ерве Блежан. Вона триватиме спершу два роки. На її функціонування виділили 106,7 млн євро.

В межах створення місії Україні виділяють ще 500 млн євро допомоги.

490 з них призначені для придбання військової техніки в оборонних цілях. Ще 10 млн євро - для покриття витрат на надання обладнання та предметів постачання (засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги і пальне).

Допомога Україні також передбачає технічне обслуговування та ремонт вже переданої державами-членами ЄС військової техніки.

Нагадаємо, раніше потребу України в такій місії з Боррелем обговорював прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нещодавно глава євродипломатії заявив, що ЄС має намір формально започаткувати військову тренувальну місію для України рішенням Ради міністрів ЄС із закордонних справ, що має відбутися 17 жовтня, попри погрози та шантаж з боку кремлівського режиму.