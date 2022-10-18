У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги , - Кличко (оновлено)
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги , - Кличко (оновлено)
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
Київщину атакували дві хвилі дронів, - Кулеба
Київщину атакували дві хвилі дронів, - Кулеба
Укроборонпром анонсував відповідь на іранські безпілотники росіян
Укроборонпром анонсував відповідь на іранські безпілотники росіян
Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
Голова МВС закликав українців не стріляти по дронах-камікадзе
Голова МВС закликав українців не стріляти по дронах-камікадзе
Атака дронів. Українські уроки
Атака дронів. Українські уроки
На Хмельниччині і Тернопільщині було чути вибухи
На Хмельниччині і Тернопільщині було чути вибухи
​Росія завдала два ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб
​Росія завдала два ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб
ГоловнаСуспільствоПодії

​14 тисяч цивільних росіян прибудуть у Маріуполь 1 листопада, - Андрющенко

Оскільки взимку будівельні роботи в тимчасово окупованому місті неможливі, тож мета прибуття окупантів - інша.

​14 тисяч цивільних росіян прибудуть у Маріуполь 1 листопада, - Андрющенко
Фото ілюстративне
Фото: Петро Андрющенко / Телеграм

У Маріуполь першого листопада прибудуть 14 тисяч цивільних росіян. 

Про це йдеться в повідомленні радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

Він зазначив, що оскільки взимку будівельні роботи в тимчасово окупованому місті неможливі, тож мета прибуття окупантів - інша.

"Де вони будуть мешкати? Оскільки досі маріупольців не розселяють, а лише показують картинки, то, може, будинки для них? Скільки роботи відберуть в маріупольців на ці 14 тисяч? І що будете робити, і чим годувати родини в окупації?", - зауважив Андрющенко.

За його словами, ця кількість "дуже схожа на мобілізаційне завдання, що отримала міська окупаційна адміністрація".  

Нагадаємо, російські окупанти не підготували Маріуполь до опалювального сезону. Тим часом жителі змушені годинами стояти у чергах, щоб отримати хліб з рук загарбників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також