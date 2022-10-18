​14 тисяч цивільних росіян прибудуть у Маріуполь 1 листопада, - Андрющенко

У Маріуполь першого листопада прибудуть 14 тисяч цивільних росіян.

Про це йдеться в повідомленні радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

Він зазначив, що оскільки взимку будівельні роботи в тимчасово окупованому місті неможливі, тож мета прибуття окупантів - інша.

"Де вони будуть мешкати? Оскільки досі маріупольців не розселяють, а лише показують картинки, то, може, будинки для них? Скільки роботи відберуть в маріупольців на ці 14 тисяч? І що будете робити, і чим годувати родини в окупації?", - зауважив Андрющенко.

За його словами, ця кількість "дуже схожа на мобілізаційне завдання, що отримала міська окупаційна адміністрація".

Нагадаємо, російські окупанти не підготували Маріуполь до опалювального сезону. Тим часом жителі змушені годинами стояти у чергах, щоб отримати хліб з рук загарбників.