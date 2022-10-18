Учора російські військові вбили двадцять українців

Минулої доби через російську збройну агресію загинуло 20 цивільних громадян України, ще 22 людини отримали поранення.

Про це повідомляє Офіс президента з посиланням на дані обласних військових адміністрацій.

Зазначається, що в Донецькій області – 14 загиблих (у т.ч. виявлено 8 вбитих раніше), 8 поранених. На Житомирщині – 1 поранений, у Запорізькій області – 5 поранених, на Миколаївщині – 1 загиблий. На Сумщині – 1 поранений, на Харківщині – 3 поранених.

У Києві – 5 загиблих та 4 поранених.

Нагадаємо, рятувальники дістали тіло ще однієї, п'ятої жертви учорашнього російського удару по будинку в центрі Києва. Загибла – літня жінка.