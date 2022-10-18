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Учасник знесення бюсту Пушкіна в Києві заявив про "переслідування громадських активістів"

Учора він був на допиті. 

Учасник знесення бюсту Пушкіна в Києві заявив про "переслідування громадських активістів"
Фото: Олег Слабоспицький

Один із учасників знесення бюста російського поета Олександра Пушкіна біля Національного транспортного університету в Києві повідомив про "переслідування громадських активістів". Андрій Савчук у фейсбук заявив, що 14 жовтня до нього приходили оперуповноважені районного управління поліції, а вчора він був на допиті в слідчого. 

За його словами, через знесення бюста Пушкіна поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто "Хуліганство". 

"Важливим є також той факт, що кримінальне провадження відкрито через заяву до поліції, яка була подана ректором Національного транспортного університету Дмитриченком Миколою Федоровичем", – додав він. 

Бюст Пушкіна на площі Слави був демонтований громадськими активістами. Знесення присвятили лейтенанту Збройних сил України Денису Антипову на псевдо "Бук" – відомому громадському активісту, викладачу корейської мови в КНУ ім. Т. Шевченка, який загинув у травні 2022 р. у бою з російськими окупантами. 

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