Учасник знесення бюсту Пушкіна в Києві заявив про "переслідування громадських активістів"

Учора він був на допиті.

Один із учасників знесення бюста російського поета Олександра Пушкіна біля Національного транспортного університету в Києві повідомив про "переслідування громадських активістів". Андрій Савчук у фейсбук заявив, що 14 жовтня до нього приходили оперуповноважені районного управління поліції, а вчора він був на допиті в слідчого.

За його словами, через знесення бюста Пушкіна поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто "Хуліганство".

"Важливим є також той факт, що кримінальне провадження відкрито через заяву до поліції, яка була подана ректором Національного транспортного університету Дмитриченком Миколою Федоровичем", – додав він.

Бюст Пушкіна на площі Слави був демонтований громадськими активістами. Знесення присвятили лейтенанту Збройних сил України Денису Антипову на псевдо "Бук" – відомому громадському активісту, викладачу корейської мови в КНУ ім. Т. Шевченка, який загинув у травні 2022 р. у бою з російськими окупантами.