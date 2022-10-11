У Києві демонтували пам'ятник Пушкіну

У центрі Києва демонтували пам'ятник символу "русского мира" Олександру Пушкіну.
Про це повідомив активіст Олег Слабоспицький.
“Демонтаж присвятили лейтенанту Збройних сил України Денису Антипову на псевдо "Бук" - відомому громадському активісту, викладачу корейської мови в КНУ ім. Т. Шевченка, який загинув у травні 2022 р. у бою з російськими окупантами”, - написав Слабоспицький.
Він нагадав, що й досі в Києві є вісім об'єктів, які вшановують пам'ять Пушкіна:
- Пам'ятник (просп. Перемоги, 40)
- Пам'ятник на території гімназії № 153 ім. О. С. Пушкіна (вул. Чорновола, 37-А)
- Пам'ятник на території Музею побуту Києва першої половини XIX ст. (вул. Кудрявська, 9)
- Меморіальна дошка (вул. Михайла Грушевського, 14)
- Бюст у вестибюлі станції метро Університет
- Бюст на фасаді будівлі (вул. Костянтинівська, 16)
- Бюст у приміщенні Національної бібліотеки ім. Вернадського (просп. Голосіївський, 3)
- Зображення на арці галереї письменників перед входом до Національної бібліотеки України для дітей (вул. Януша Корчака, 60)
Нагадаємо, 16 вересня в Арцизі Одеської області прибрали монумент Карлу Марксу, котрий стояв перед будівлею Арцизької міської ради.