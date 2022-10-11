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У Києві демонтували пам'ятник Пушкіну

Поступово в Києві стає менше пам’ятників, присвячених символам "русского мира".

У Києві демонтували пам'ятник Пушкіну
Фото: Олег Слабоспицький

У центрі Києва демонтували пам'ятник символу "русского мира" Олександру Пушкіну. 

Про це повідомив активіст Олег Слабоспицький.

“Демонтаж присвятили лейтенанту Збройних сил України Денису Антипову на псевдо "Бук" - відомому громадському активісту, викладачу корейської мови в КНУ ім. Т. Шевченка, який загинув у травні 2022 р. у бою з російськими окупантами”, - написав Слабоспицький.

Фото: Олег Слабоспицький

Він нагадав, що й досі в Києві є вісім об'єктів, які вшановують пам'ять Пушкіна:

  • Пам'ятник (просп. Перемоги, 40)
  • Пам'ятник на території гімназії № 153 ім. О. С. Пушкіна (вул. Чорновола, 37-А)
  • Пам'ятник на території Музею побуту Києва першої половини XIX ст. (вул. Кудрявська, 9)
  • Меморіальна дошка (вул. Михайла Грушевського, 14)
  • Бюст у вестибюлі станції метро Університет
  • Бюст на фасаді будівлі (вул. Костянтинівська, 16)
  • Бюст у приміщенні Національної бібліотеки ім. Вернадського (просп. Голосіївський, 3)
  • Зображення на арці галереї письменників перед входом до Національної бібліотеки України для дітей (вул. Януша Корчака, 60)

Нагадаємо, 16 вересня в Арцизі Одеської області прибрали монумент Карлу Марксу, котрий стояв перед будівлею Арцизької міської ради.

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