На Сумщині відновили черговий міст

Сьогодні, 11 жовтня, на Сумщині запрацював міст, зруйнований під час російського наступу у регіоні.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“У Лебединській громаді відновили ще один міст на дорозі місцевого значення. Він з'єднує між собою села та громади Сумського району”, - зазначив Живицький.

Фото: Дмитро Живицький Міст до відновлення

Протяжність мосту складає 96 метрів. На ньому замінили металеві балки, влаштували новий металевий ригель, на половині споруди замінили поперечний та повздовжній дерев‘яний настил.

Крім того, робітники встановили перильне огородження та колесовідбійний брус.

Нагадаємо, 7 жовтня на Сумщині на повну потужність запрацював міст, який був зруйнований ще на початку березня.