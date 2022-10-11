Більше 700 жителів Мелітопольщини стали жертвами викрадень, - Федоров

Окупанти не лише викрадають, але й катують українців.

Російські загарбники масово викрадають українців на тимчасово окупованих територіях України, зокрема на Мелітопольщині.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Жителі окупованих територій Запорізької області не ідуть на співпрацю з окупантами. Тому останнім тільки і лишається від безсилої люті викрадати і катувати людей, щоб добитися хоч якоїсь взаємодії”, - повідомив Федоров.

Він наголосив, що наразі більше 700 жителів Мелітопольщини стали жертвами викрадень, при чому окупанти не звертають уваги на вік, стать або професію мешканців.

Федоров зазначив, що сьогодні стало відомо про викрадення і ймовірно катування Валерія Мартинюка, заступника гендиректора ЗАЕС із персоналу, щоб отримати дані співробітників.

Також окупанти знущались над мелітопольскими директорами шкіл, аби змусити їх до співпраці. У пересічних містян вони вибивали “зізнання в роботі на спецслужби України і підготовці якихось міфічних терактів”.

Нагадаємо, у п’ятницю, 30 вересня, близько 16:00 генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова затримав російський патруль дорогою від станції до Енергодара. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав’язаними очима відвезли в невідомому напрямку.

3 жовтня його звільнили. Наступного дня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі оголосив, що директор більше не може виконувати обовʼязки і йде з посади.