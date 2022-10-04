Звільнений з російського полону Мурашов не зможе більше очолювати ЗАЕС, - МАГАТЕ

Ігор Мурашов, звільнений з російського полону, не зможе більше очолювати Запорізьку АЕС. Наразі він перебуває зі своєю родиною.
Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.
“Цього тижня Рафаель Гроссі поїде до Києва, а потім до Москви, щоб продовжити консультації щодо узгодження та якнайшвидшого впровадження захисної зони ядерної безпеки та безпеки навколо ЗАЕС”, - повідомили у МАГАТЕ.
Також в організації зазначили, що наразі невідомо, хто очолить станцію.
Нагадаємо, генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було звільнено після того, як його викрали російські військові.