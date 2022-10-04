Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
​На кордоні затримали українку з російським паспортом, яка прямувала до Польщі із сотнями тисяч доларів та євро
​На кордоні затримали українку з російським паспортом, яка прямувала до Польщі із сотнями тисяч доларів та євро
Бої за Лиман
Бої за Лиман
Ільїн і гендери: смисловий розпад Росії через анексії
Ільїн і гендери: смисловий розпад Росії через анексії
Командири з Азовсталі зустрілися з рідними в Туреччині
Командири з Азовсталі зустрілися з рідними в Туреччині
Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України
Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
ГоловнаСуспільствоВійна

Спецпризначенці Нацгвардії отримають 32 одиниці техніки

Техніка передана Нацгвардії як благодійна допомога.

Спецпризначенці Нацгвардії отримають 32 одиниці техніки
Фото: Пресслужба Нацгвардії

Підрозділи спеціального призначення Нацгвардії України отримають автомобілі підвищеної прохідності та квадроцикли, медичне майно та різне спорядження.

Про це повідомила пресслужба Національної гвардії України

“ПрАТ “Авіакомпанія “Українські вертольоти” вкотре надала благодійну допомогу воїнам Національної гвардії України на майже 21 млн гривень”, - йдеться у повідомленні.

Техніка передається у підрозділи, які з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України виконують завдання в найгарячіших точках.

Вона буде залучена для підвищення ефективності виконання ними завдань - мобільності, підвезення боєприпасів та евакуації поранених.

Нагадаємо, бійці Національної гвардії України захопили під Лиманом новий трофей - модифікацію танка т-72б3. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також