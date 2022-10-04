Спецпризначенці Нацгвардії отримають 32 одиниці техніки

Підрозділи спеціального призначення Нацгвардії України отримають автомобілі підвищеної прохідності та квадроцикли, медичне майно та різне спорядження.

Про це повідомила пресслужба Національної гвардії України.

“ПрАТ “Авіакомпанія “Українські вертольоти” вкотре надала благодійну допомогу воїнам Національної гвардії України на майже 21 млн гривень”, - йдеться у повідомленні.

Техніка передається у підрозділи, які з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України виконують завдання в найгарячіших точках.

Вона буде залучена для підвищення ефективності виконання ними завдань - мобільності, підвезення боєприпасів та евакуації поранених.

Нагадаємо, бійці Національної гвардії України захопили під Лиманом новий трофей - модифікацію танка т-72б3.