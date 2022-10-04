Шмигаль: Стан готовності житлових будинків і теплових мереж до зими - майже 90%

В Україні стан готовності житлових будинків і теплових мереж до зими - майже 90%.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, невдовзі планується наблизитися до показника 100% у тих регіонах, де нині відсутні активні бойові дії.

Шмигаль додав, що останні пів року уряд вів підготовку за трьома основними напрямками, аби стабільно пройти цю зиму.

"Перший напрямок — це накопичення необхідних для проходження опалювального сезону ресурсів. Зараз у наших підземних газосховищах маємо майже 14 млрд кубів газу. Розраховуємо також на додаткові обсяги імпортного газу від наших партнерів. Про це говорили зі США, Великою Британією, Норвегією. Стосовно вугілля. Накопичили близько 2 млн тонн. До старту опалювального сезону будемо заповнювати всі наявні в Україні склади", - розповів премєр.

Також в Україні орієнтуються на деревину як додатковий ресурс.

"Уряд уже виділив обласним військовим адміністраціям 562 млн грн субвенції на закупівлю деревини. Йдеться насамперед про прилеглі до зони бойових дій регіони. Важливо швидко розподілити ресурси в ті громади, де вони дійсно будуть потрібними", - зазначив глава Кабміну.

Крім цього є достатній ресурс електроенергії завдяки роботі атомних електростанцій.

За словами Шмигаля, інтеграція до європейської енергосистеми ENTSO-E дозволяє Україні в разі потреби отримати допомогу від європейських партнерів.

Нагадаємо, напередодні міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов заявив, що в Україні інженерні системи готові до опалювального сезону на 97%, а ресурсів природного газу та вугілля також достатньо для проходження зими.

Тим часом абсолютна більшість українців (70%) готові до можливих проблем з опаленням узимку. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.