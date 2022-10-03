Україна вийшла на довоєнні показники експорту зернових та олійних культур

У вересні Україна експортувала портами та альтернативними шляхами 6,9 млн т аграрної продукції.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук, передає кореспондент LB.

"Ми бачили досить хорошу динаміку (експорту аграрної продукції, – ред.) у серпні. Але у вересні ця цифра значно краща та нас здивувала. Ми експортували нашу продукцію інтенсивніше. Лише портами Одеси у серпні ми експортували 1,7 млн т продукції. То у вересні ця цифра складає 3,8 млн", – заявив Марчук.

За його словами, враховуючи альтернативні шляхи, за вересень Україна експортувала загалом 6,9 млн т зернових та олійних культур.

"Тобто це майже 7 млн т. Це означає, що ми вийшли на довоєнний період експорту. Так, можливо, задіяні не всі можливості портів… Але це теж дуже хороша цифра. Та ця динаміка демонструє фактичне виконання Україною її зобов’язань. Як експортно орієнтована держава, ми показуємо усьому світу, що усі позиції, підписані у Стамбулі, працюють", – підкреслив він.

Заступник голови ВАР нагадав, що 19 листопада спливає 100 днів підписаної угоди. Марчук вважає, що усі сторони мають зробити усе для продовження угоди: "Важливо, щоб не зменшилася інтенсивність… Нам важливо, щоб продовжував працювати «зерновий коридор» взимку, влітку та навесні".

Нагадаємо, за два місяці роботи "зернового коридору" до країн Азії було направлено 113 суден з українським продовольством.