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Держдума "ратифікувала" незаконну анексію чотирьох областей України

Російські депутати голосували за фіктивні договори.

Держдума "ратифікувала" незаконну анексію чотирьох областей України
Фото: EPA/UPG

Російська Дума "ратифікувала" незаконну анексію Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей.

Йдеться про фіктивні договори "про прийняття до складу Росії". Інформацію поширили російські медіа.

"За" натиснули 413 депутатів – це всі, які брали участь в голосуванні. 

Путінський речник Пєсков сьогодні заявив, що Донецька і Луганська області вважаються анексованими Кремлем "у межах 2014 року". Стосовно Херсонської і Запорізької окупанти не визначились.

Також сьогодні в Думі заявили, що разом із Херсонською областю "приєднали" дві громади Миколаївської області. Там псевдореферендум окупантам взагалі не вдалося провести.

30 вересня Путін оголосив незаконну анексію чотирьох українських областей. Повністю армія ворога не контролює жодну з них, ба більше, навіть втрачає раніше захоплені населені пункти. 

Анексія була оголошена після фейкових референдумів, результати яких окупанти оформили ще до їх проведення.

Україна у відповідь на псевдореферендуми закликала союзників надати більше далекобійної артилерії та впровадити проти Росії нові санкції. 

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