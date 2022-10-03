Росія зібралася анексувати окуповані громади Миколаївської області разом із Херсонськими

Росія зібралася незаконно анексувати дві громади Миколаївської області разом із тимчасово окупованими частинами Херсонської.

Відповідну заяву зробив голова Комітету Думи з державного будування та законодавства Крашенніков.

Йдеться про Снігурівську та Олександрівську громади.

На тимчасово захопленій частині Миколаївської області росіяни збиралися проводити псевдореферендум, але BBC Україна звертало увагу, що там фейкові заходи окупантам не вдалися.

"Ситуація на фронті, вочевидь, завадила проведенню «референдуму» в окупованому містечку Снігурівка Миколаївської області. За два дні до початку «референдуму» окупаційна влада Херсонської області заявила, що кілька захоплених Росією миколаївських сіл були приєднані до Херсонської області, і там також пройде референдум. Російські ЗМІ писали, що на цих територіях голосування відбувається «штатно», проте 25 вересня в херсонському «виборчкомі» повідомили, що через обстріл голосування в селі Снігурівка довелося зупинити. Жителі Снігурівки, яким вдалося виїхати із села, записали відеозвернення із заявою про те, що вони виступають проти приєднання до Росії", – зазначили журналісти.

Минулого тижня Путін оголосив незаконну анексію Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей. Жодну з них російська армія не контролює повністю, ба більше, втрачає контроль над тими частинами, які їм вдалося захопити раніше. 3 жовтня Дума РФ планувала голосувати за "приєднання" їх до РФ, яке не збирається визнавати ні Україна, ні інші держави.