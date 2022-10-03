В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
Біля Лиману нацгвардійці "затрофеїли" модифікований російський танк
Біля Лиману нацгвардійці "затрофеїли" модифікований російський танк
Бої за Лиман
Бої за Лиман
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Спартц голосувала проти виділення $12 млрд для України
Спартц голосувала проти виділення $12 млрд для України
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
ЗСУ продовжують просуватися на півдні, - Гуменюк
ЗСУ продовжують просуватися на півдні, - Гуменюк
Процеси усунення Путіна від влади вже йдуть, - Буданов
Процеси усунення Путіна від влади вже йдуть, - Буданов
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія зібралася анексувати окуповані громади Миколаївської області разом із Херсонськими

Йдеться про Снігурівську та Олександрівську громади. 

Росія зібралася анексувати окуповані громади Миколаївської області разом із Херсонськими
Фото: EPA/UPG

Росія зібралася незаконно анексувати дві громади Миколаївської області разом із тимчасово окупованими частинами Херсонської.

Відповідну заяву зробив голова Комітету Думи з державного будування та законодавства Крашенніков.

Йдеться про Снігурівську та Олександрівську громади. 

На тимчасово захопленій частині Миколаївської області росіяни збиралися проводити псевдореферендум, але BBC Україна звертало увагу, що там фейкові заходи окупантам не вдалися. 

"Ситуація на фронті, вочевидь, завадила проведенню «референдуму» в окупованому містечку Снігурівка Миколаївської області. За два дні до початку «референдуму» окупаційна влада Херсонської області заявила, що кілька захоплених Росією миколаївських сіл були приєднані до Херсонської області, і там також пройде референдум. Російські ЗМІ писали, що на цих територіях голосування відбувається «штатно», проте 25 вересня в херсонському «виборчкомі» повідомили, що через обстріл голосування в селі Снігурівка довелося зупинити. Жителі Снігурівки, яким вдалося виїхати із села, записали відеозвернення із заявою про те, що вони виступають проти приєднання до Росії", – зазначили журналісти.

Минулого тижня Путін оголосив незаконну анексію Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей. Жодну з них російська армія не контролює повністю, ба більше, втрачає контроль над тими частинами, які їм вдалося захопити раніше. 3 жовтня Дума РФ планувала голосувати за "приєднання" їх до РФ, яке не збирається визнавати ні Україна, ні інші держави. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також