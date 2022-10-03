Захисники звільнили два пункти Херсонської області, в Донецькій ворог вдарив по Краматорську і Часовому Яру, – ОВА

Росіяни били також по Луганській, Сумській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській і Дніпропетровській областях.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Сьогодні о 5 годині ранку ворог завдав чергового ракетного удару по Запоріжжю та двох селах Запорізького району. Випущено близько 10 ракет С-300. В обласному центрі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Наразі відомо про одного постраждалого, його ушпиталено. Руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчалися діти з особливими потребами. Внаслідок атак по селах поблизу міста постраждалих немає. За попередньою інформацією, ракети поцілили поза населених пунктів. Про це йдеться у повідомленні від ОВА станом на 9 ранку.

У Сумській області учора ввечері було три мінометні "прильоти" у Краснопільській громаді. Без наслідків. Також вчора росіяни били зі ствольної артилерії по території Сумського району, усього 56 "прильотів" по Юнаківській та Хотінській громадах. У результаті ворожих обстрілів пошкоджено 10 приватних будинків, суттєво постраждала сільська школа, пошкоджено ЛЕП, газопровід, водонапірна башта та трансформатор в селах. На щастя, обійшлося без жертв серед людей. Вночі було без обстрілів.

У Дніпропетровській області ранком ворог здійснив ракетну атаку по Дніпровському району. Інформація щодо наслідків уточнюється. Вночі росіяни знову обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. У Нікопольському під вогонь окупанта потрапили Нікопольська, Марганецька та Мирівська громади. Люди під час обстрілу не постражали.

У Нікополі пошкоджені до 10 багатоповерхових та приватних будинків і лінії електропередач.

У Марганецькій громаді загорівся дачний будинок.

У Мирівській громаді без електрики залишилися майже 1000 родин.

У Криворізькому районі обстріляли Зеленодольську громаду. У селі Мар’янське пошкоджені будинки, склади сільгосппідприємства, газогін та лінія електропередач. Люди не ушкоджені.

У Харківській області минулої доби ворог продовжував обстріли Куп’янського, Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, з пораненнями, отриманими внаслідок російських обстрілів, за добу госпіталізовано двох цивільних мешканців.

В області триває процес розмінування, піротехніки ДСНС протягом доби знешкодили 569 вибухонебезпечних предметів. Вчора в Ізюмському районі неподалік Балаклії на міні підірвався автомобіль екстреної медичної допомоги. На жаль, водій загинув, фельдшер отримав поранення. Крім того, в Харківському районі на міні підірвався чоловік, його госпіталізували.

На Луганському напрямку відбиті атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське. Ворог 16 разів обстрілював позиції наших бійців із артилерії та мінометів, а також вдарив ракетами. У ворожих пабліках повідомляється про щоденне надходження поранених росіян до медичних закладів Старобільська. Поблизу однієї з лікарень навіть влаштували блокпост.

У Донецькій області вночі були обстріли населених пунктів вздовж лінії фронту. Зранку – обстріл м. Часів Яр, зруйновано будівлю та гуртожиток ПТУ. Під завалами можуть бути люди. Також зранку – ракетний удар по промисловій зоні Краматорська, танковий обстріл с. Кам’янка Очеретинської громади. На Донеччині за добу один загиблий мирний мешканець, девʼять поранених.

Сьогодні вранці у Миколаївській області зафіксовані ворожі обстріли акваторії м. Очаків. Постраждалих немає. Вночі вибухи лунали біля с. Широке. Інформація щодо руйнувань з’ясовується, без поранених.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади. Вчора ввечері обстрілів зазнала станція Березнегувате. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень та руйнувань уточнюється. Також тривають обстріли Широківської громади.

Ситуація у Херсонській області залишається складною, тривають активні бойові дії. Звільнено Архангельське та Миролюбівку.

За інформацією ОК "Південь", нашими підрозділами збито три безпілотники. Ворог намагається вишукувати способи для покращення логістичного забезпечення своїх військ, продовжує налагодження альтернативних переправ та ремонтні роботи в районі Антонівського і Каховського мостів.

Нашою авіацією завдано девʼять ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано вогневі завдання по ворожих логістичних центрах та районах зосередження живої сили й техніки.

Окупанти максимально ускладнили виїзд із області. Наразі існує правило отримання спеціального дозволу для виїзду. Окрім особистих даних, які потрібно надати, необхідна ще й "обоснованная причина" виїзду з окупованої території.

Нагадаємо, Архангельське – смт у Бериславському районі Херсонської області. Миролюбівка – село Бериславського району. Учора звільнення цих населених пунктів підтвердив президент Володимир Зеленський.