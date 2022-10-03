У Маріуполі через підрив на російських снарядах, мінах та бомбах загинув 21 енергетик

Окупанти заявили, що не встигають відремонтувати пошкоджені будинки до настання холодів.

В тимчасово окупованому росіянами Маріуполі через підрив на боєприпасах загинув 21 енергетик. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"За період окупації через непроведення розмінування внаслідок підриву на російських снарядах, мінах і бомбах загинув 21 енергетик. З них не менше половини – маріупольці. Російська зброя та реальне ставлення до українців продовжує вбивати в Маріуполі", – написав він у Telegram.

Андрющенко також розповів, що на закритій нараді окупаційної адміністрації загарбники відзвітували, що "встигають закінчити до холодів не більше 30% запланованих ремонтів багатоквартирних будинків". До будинків приватного сектору цього року приступати взагалі не планують. Тому рашисти "пропонують" місцевим заселятися в гуртожитки або ж виїхати в РФ.

"Головними напрямами «боротьби з морозами» обрано гуртожитки та «евакуацію» в Росію", – написав радник мера.

Нагадаємо, учора повідомлялося, що в Маріуполі двоє окупантів-енергетиків підірвалися на російській вибухівці. Один із них загинув.