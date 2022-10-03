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Успіхи ЗСУ змінили «динаміку» бойових дій, - Остін

Подальший розвиток ситуації в Україні «важко передбачити», однак США «продовжуватимуть надавати допомогу українцям у сфері безпеки стільки, скільки буде потрібно».

Успіхи ЗСУ змінили «динаміку» бойових дій, - Остін
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони США Ллойд Остін впевнений, що успіхи ЗСУ на Харківщині та Херсонщині, означають «зміну динаміки» бойових дій українських сил із російськими окупантами.

Про це повідомляє CNN.

«Те, що ми зараз бачимо, це певним чином являє собою зміну в динаміці бою», - прокоментував глава Пентагону дії української армії.

Він підкреслив, що українські сили показали себе «дуже й дуже добре» в Харківській області та просуваються далі.

Крім того, за його словами, на Херсонщині ЗСУ також досягають прогресу.

Остін пояснив це гарним навчанням і практичним досвідом українських військових, а також ефективним використанням зброї, наданої США та іншими союзниками.

Окремо при цьому глава Пентагону відзначив ефективність застосування ЗСУ ракетних систем HIMARS, за допомогою яких вдалося вразити значний потенціал росіян.

При цьому міністр оборони США підкреслив, що зміна динаміки бою українськими силами створила можливості для маневрів.

У відповідь на запитання, чому США не поставляють зброю більшого радіусу дії, наприклад ракети ATACMS, Остін запевнив, що регулярно спілкується зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим з цього приводу та підкреслив, що уряд надав Україні озброєння, яке є дуже й дуже ефективним на полі бою.

Він зазначив, що подальший розвиток ситуації в Україні «важко передбачити», однак, за його словами, США «продовжуватимуть надавати допомогу українцям у сфері безпеки стільки, скільки буде потрібно».

Нагадаємо, раніше Остін зауважив, що Вашингтон підтримує політику «відкритих дверей» в НАТО, однак рішення про можливий вступ України мають ухвалити всі країни-учасниці блоку. Він вважає, що США наразі роблять усе можливе, щоб Україна мала те, що їй потрібне для успіху.

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