Росія у пріоритетному порядку намагається примусово мобілізувати до своєї армії кримських татар, - Верещук

Росія на території тимчасово окупованого Криму у пріоритетному порядку намагається примусово мобілізувати до своєї армії кримських татар.

Про це в ефірі телемарафону заявила віцепрем’єр Ірина Верещук.

"Ми розуміємо, що РФ проявила свій рашизм у всій красі - це мобілізація корінних народів, зокрема. І у цьому випадку у тимчасово окупованому українському Криму, РФ намагається пріоритетно мобілізувати корінні народи Криму, а саме - кримських татар. А вони дійсно не хочуть бути мобілізовані, і їдуть, намагаючись врятуватися", - сказала вона.

За її словами, кримчани намагаються втекти від примусової мобілізації до Грузії, Польщі чи Литви.

"Знаю, що наше МЗС працює у цьому напрямку. Думаю, що ці питання будуть залагоджені", - заявила урядовиця.

Вона підкреслила, що Росія вчиняє акти геноциду щодо корінних народів, у тому числі, по відношенню до кримських татар та інших корінних народів України.

Крім того, віцепрем'єр уточнила, що в української влади є дані щодо тих осіб, які віддають такі злочинні накази та займаються незаконною примусовою мобілізацією українських громадян.

"І, звичайно, ці всі дані будуть додані до доказової бази, а потім винні понесуть покарання", - сказала Верещук.

Нагадаємо, Меджліс кримськотатарського народу закликав усіх мешканців Криму розпочати акцію протесту проти мобілізації.

Також повідомлялось, що станом на 25 вересня кримські татари на окупованому півострові отримали понад 1500 повісток у межах оголошеної РФ мобілізації.