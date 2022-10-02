За добу Сили оборони уразили три склади з боєприпасами росіян, 14 районів зосередження живої сили й техніку окупантів, - Генштаб

Підтверджено знищення складу з боєприпасами окупантів в районі населеного пункту Таврійське Херсонської області.

За добу українські захисники завдали чималих втрат російським загарбникам.

Як йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ, ракетні війська і артилерія уразили п’ять командних пунктів, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, а також понад 15 інших важливих об’єктів окупантів.

Також було підтверджено знищення складу з боєприпасами окупантів в районі населеного пункту Таврійське Херсонської області та семи танків і до десяти одиниць автомобільної техніки в районі Чернігівки Запорізької області. Інформацію про втрати особового складу загарбників уточнюють.

Українська авіація уразила два місця скупчення озброєння та військової техніки росіян, а також їхніх двох зенітних ракетних комплексів. Підрозділи протиповітряної оборони збили вісім іранських ударних безпілотних літальних апаратів "Shahed".

Крім цього, підрозділи Сил оборони України відбили атаки рашистів у районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Первомайське, Спірне та Виїмка.

Водночас загарбники завдали чотири ракетні та три авіаційні удари, здійснили понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

Від ворожих ударів постраждало понад п’ятнадцять населених пунктів. Серед них - Рідкодуб, Кривий Ріг, Запоріжжя, Залізничне та Миколаїв.

За даними командування, станом на 18.00 2 жовтня ситуація на напрямках фронту така:

на Волинському та Поліському - без суттєвих змін;

та - без суттєвих змін; на Сіверському під ворожі обстріли потрапили райони населених пунктів Хрінівка і Бучки Чернігівської області та Середина Буда, Муравейня, Фотовиж Сумської області;

під ворожі обстріли потрапили райони населених пунктів Хрінівка і Бучки Чернігівської області та Середина Буда, Муравейня, Фотовиж Сумської області; на Слобожанському окупанти накрили вогнем райони населених пунктів Вовчанськ та Гатище;

окупанти накрили вогнем райони населених пунктів Вовчанськ та Гатище; на Краматорському під обстріли росіян потрапили Білогорівка та Верхньокам’янське;

під обстріли росіян потрапили Білогорівка та Верхньокам’янське; на Бахмутському окупанти завдали ударів по населених пунктах Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Одрадівка, Зайцеве, Майорськ, Нью-Йорк та Юр’ївка;

окупанти завдали ударів по населених пунктах Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Одрадівка, Зайцеве, Майорськ, Нью-Йорк та Юр’ївка; на Авдіївському зафіксовано ворожі обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Водяне, Опитне, Красногорівка, Курахове, Мар’їнка та Новомихайлівка;

зафіксовано ворожі обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Водяне, Опитне, Красногорівка, Курахове, Мар’їнка та Новомихайлівка; на Новопавлівському та Запорізькому росіяни активних наступальних дій не вели Здійснили обстріли у районах населених пунктів Новопіль, Новосілка, Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Залізничне та Гуляйполе;

та росіяни активних наступальних дій не вели Здійснили обстріли у районах населених пунктів Новопіль, Новосілка, Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Залізничне та Гуляйполе; на Південнобузькому вогневого ураження з боку окупантів зазнали райони понад 40 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення розвідки та наведення артилерії ворог здійснив понад 70 вильотів БпЛА.

Нагадаємо, українські військові повністю зачистили Лиман (Донецька область) від російських окупантів.

Тим часом сьогодні вранці загарбники обстріляли Миколаїв ракетами С-300. Пошкоджені багатоповерхівки, в одному з будинків внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа.