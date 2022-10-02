Знайшли тіло загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва".

Про це повідомив у Facebook міський голова Бучі Анатолій Федорук.

"Під час виконання бойового завдання у повітряному бою героїчно загинув, захищаючи небо країни, полковник Збройних сил України Матюшенко Михайло Юрійович (08.01.1961-26.06.2022). Він був з Бучі і загинув у небі над Чорним морем", - розповів Федорук.

Фото: Facebook/Бучанський міський голова Полковник Михайло Матюшенко, який очолював "Привида Києва"

За словами міського голови, полковник керував багатьма типами військових та цивільних літаків. Матюшенко служив у різних військових частинах, а до російського вторгнення працював керівником однієї з українських авіакомпаній.

"Свій безцінний досвід роботи Михайло Матюшенко – позивний "Дід" – передавав молодшому поколінню. І лише тепер ми маємо право розказати правду: "Привид Києва" очолював льотчик з Бучі. Із приходом полковника Матюшенка до керівництва 40 бригада тактичної авіації не зазнавала втрат у повітрі. А значить, всі пілоти із "Київських привидів" поверталися живими", - зазначив Федорук.

Він переказав одну з розповідей побратимів загиблого героя: в одну із ночей полковник кинувся у повітряний бій на Л-39, імітуючи атаку МіГ-29 на пару Су-30. Вороги відступили.

"Згодом він прийняв рішення посилити південний та східний фронти: "Коли Дід дізнався про безповоротні втрати підготовлених екіпажів бомбардувальників, рішення було прийнято. Так почалася нова операція". Для Михайла Матюшенка це була остання місія. Він не повернувся з чергового вильоту, і його довго шукали. Сьогодні він їде додому, в Бучу", - додав міський голова.

Прощання з героєм відбудеться завтра, 3 жовтня, на Алеї Героїв у Бучі.

Федорук висловив співчуття співчуття родині загиблого, зокрема, дружині, депутатці Бучанської міської ради і Ларисі Матюшенко.

Нагадаємо, у квітні командування Повітряних Сил ЗСУ відреагувало на статтю у The Times, в якій стверджувалося, що легендарний "Привид Києва" – це Герой України майор Степан Тарабалка. У ПС тоді зазначили, що інформація не відповідає дійсності, бо "Привид Києва" - це швидше збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, які захищають небо столиці.

У червні в центрі Києва встановили мініскульптуру "Привид Києва".