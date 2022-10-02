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Окупанти максимально ускладнили виїзд із Херсонщини

За 1 жовтня змогли виїхати лише 11 осіб.

Окупанти максимально ускладнили виїзд із Херсонщини
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

Російські військові значно ускладнили виїзд з Херсонської області, практикуючи так звані "спеціальні дозволи". 

Про це повідомляється у Телеграм першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.

"Окупанти максимально ускладнили виїзд із Херсонщини. Так за вчорашній день змогли виїхати лише 11 осіб. А наразі існує правило отримання спеціального дозволу для виїзду", - написав Соболевський.

При цьому, окрім того, що окупанти вимагають надавати особисті дані, вони "просять максимально доступно пояснити причину виїзду з області".

"Руський мир перетворює все на своєму шляху у місця, де не просто важко жити, але й дихати. Чекаємо на звільнення Херсонщини від цієї нечисті. ЗСУ знають як це зробити", - додав Соболевський.

Нагадаємо, що як розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк, українські військові продовжують наступати та просуватися на Півдні України. Однак зосередження сил окупантів на правому березі Херсонщини ще досить потужне та велике.

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