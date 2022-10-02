Українські військові повністю зачистили Лиман (Донецька область) від окупантів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час свого відеозвернення.

"Станом на 12:30 Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам, слава Україні!" - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що 1 жовтня бійці Збройних сил України увійшли до Лиману (Донецька область).

Британська розвідка підтвердила стратегічне, політичне та тактичне значення звільнення Збройними силами України міста Лиман, яке дозволяє поновити контроль над головними транспортними шляхами через річку Сіверський Донець.