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Президенти країн центральної та східної Європи закликали збільшити військову допомогу Україні, – заява

Президенти дев'яти країн НАТО ніколи не визнають спроби Росії анексувати українські території.

Президенти країн центральної та східної Європи закликали збільшити військову допомогу Україні, – заява
Фото: EPA/UPG

Лідери країн центральної та східної Європи, що є членами НАТО, зробили спільну заяву щодо спроб Російської Федерації незаконно анексувати території України.

Заява опублікована на сайті президента Польщі.

У документі зазначається, що президенти країн центральної та східної Європи, держав, лідери яких відвідували Київ під час війни як очевидці російської агресії, не можуть мовчати в ситуації грубого порушення міжнародного права з боку Російської Федерації.

"Ми твердо підтримуємо рішення саміту НАТО в Бухаресті в 2008 році щодо майбутнього членства України. Ми підтримуємо Україну в її захисті від російського вторгнення, вимагаємо від Росії негайного відходу з усіх окупованих територій і закликаємо всіх союзників суттєво збільшити свою військову допомогу Україні", – йдеться у у заяві.

 

За словами лідерів держав, вони ніколи не визнають спроби Росії анексувати території України: "Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спроб Росії анексувати будь-які українські території".

Заяву підписали президенти: Чорногорії – Мило Джуканович, Чехії – Мілош Земан, Естонії – Алар Каріс, Литви – Гітанас Науседа, Латвії – Егілс Левітс, Північної Македонії – Стево Пендаровськи, Польщі – Анджей Дуда, Румунії – Клаус Йоганніс, Словаччини – Зузана Чапутова.

Нагадаємо, Україна звернулася до Міжнародного суду ООН через незаконну анексію Росією окупованих територій.

 

 

 

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