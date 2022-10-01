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Україна звернулася до Міжнародного суду через російські "референдуми", - Кулеба

"Ми закликаємо Суд розглянути справу по суті якнайшвидше".

Україна звернулася до Міжнародного суду через російські "референдуми", - Кулеба
Фото: Макс Требухов

Україна звернулася до Міжнародного суду ООН через незаконну анексію Росією окупованих територій.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Після спроб Путіна анексії Україна офіційно повідомила Міжнародний суд, що цей крок грубо порушує його Наказ про тимчасові заходи, який юридично зобов'язує, виданий 16 березня. Ми закликаємо Суд розглянути справу по суті якнайшвидше", - написав Кулеба в Twitter.

Він послався на винесену 16 березня постанову Міжнародного суду ООН про те, що російська влада має негайно зупинити війну в Україні.

Нагадаємо, 30 вересня Путін оголосив незаконну анексію чотирьох областей України: Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької. Жодну з них ворожа армія не контролює повністю. Кремль вважає, що таким чином вони стануть "субʼєктами РФ".

Україна у відповідь на псевдореферендуми закликала союзників застосувати проти Росії нові санкції і надати захисникам більше зброї: далекобійної артилерії, танків, бойових літаків, ППО.

Щодо незаконної анексії уже висловилися лідери ЄС. Вони наголосили, що оголошення анексії українських територій Росією є великим порушенням міжнародного права та Статуту ООН.

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