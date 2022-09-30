Лідери ЄС засуджують незаконну анексію території України

Реакція з’явилася ще під час промови Путіна.

Лідери Європейського Союзу відреагували на промову президента Росії Володимира Путіна, який оголосив незаконну анексію чотирьох областей України: Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької.

Ще під час промови лідери ЄС почали коментувати її у соцмережах.

Так, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала у Twitter, що незаконна анексія, проголошена Путіним, нічого не змінить.

The illegal annexation proclaimed by Putin won’t change anything.



All territories illegally occupied by Russian invaders are Ukrainian land and will always be part of this sovereign nation. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 30, 2022

"27 лідерів засуджують незаконну анексію. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо фейковий референдум. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію", – написав голова Європейської Ради Шарль Мішель.

27 leaders condemn the illegal annexation.



We do not and will never recognise the sham 'referenda'.



We will never recognise this illegal annexation.https://t.co/WEMfLFnfe9 — Charles Michel (@CharlesMichel) September 30, 2022

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, своєю чергою, наголосив, що оголошення анексії українських територій Росією є великим порушенням міжнародного права та Статуту ООН.

"Ніякий фейковий референдум не може цього виправдати", – написав він у Twitter.

World security is in danger.



Global leaders at #UNGA must send a clear signal to stop Russia's war against Ukraine and to stop the damages it is causing for the whole world.



We will do whatever it takes to ensure there is full accountability.https://t.co/tNJnzlgsj6 pic.twitter.com/CEWXQt2wyT — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 22, 2022

Нагадаємо, сьогодні Путін оголосив незаконну анексію чотирьох областей України: Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької. Жодну з них ворожа армія не контролює повністю. Кремль вважає, що таким чином вони стануть "субʼєктами Російської Федерації".

Для оголошення про черговий злочин у кремлівський палац привезли ватажків терористів Донецької і Луганської областей та колаборантів Херсонської і Запорізької. Також там зібралися російські посадовці. У своїй промові Путін також згадав, як "развалілі вєлікую страну" в 1991 році. Він сказав, що на перемовинах з Україною "вибір" (якого не було) людей із Херсонської, Луганської, Запорізької і Донецької областей щодо незаконної анексії "обговорювати не будуть".

Ні Україна, ні світ анексію не визнаватимуть.

Україна у відповідь на псевдореферендуми закликала союзників застосувати проти Росії нові санкції і надати захисникам більше зброї: далекобійної артилерії, танків, бойових літаків, ППО.