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Лідери ЄС засуджують незаконну анексію території України

Реакція з’явилася ще під час промови Путіна.

Лідери ЄС засуджують незаконну анексію території України
Фото: president.gov.ua

Лідери Європейського Союзу відреагували на промову президента Росії Володимира Путіна, який оголосив незаконну анексію чотирьох областей України: Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької.

Ще під час промови лідери ЄС почали коментувати її у соцмережах.

Так, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала у Twitter, що незаконна анексія, проголошена Путіним, нічого не змінить.

"27 лідерів засуджують незаконну анексію. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо фейковий референдум. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію", – написав голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, своєю чергою, наголосив, що оголошення анексії українських територій Росією є великим порушенням міжнародного права та Статуту ООН.

"Ніякий фейковий референдум не може цього виправдати", – написав він у Twitter.

Нагадаємо, сьогодні Путін оголосив незаконну анексію чотирьох областей України: Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької. Жодну з них ворожа армія не контролює повністю. Кремль вважає, що таким чином вони стануть "субʼєктами Російської Федерації".

Для оголошення про черговий злочин у кремлівський палац привезли ватажків терористів Донецької і Луганської областей та колаборантів Херсонської і Запорізької. Також там зібралися російські посадовці. У своїй промові Путін також згадав, як "развалілі вєлікую страну" в 1991 році. Він сказав, що на перемовинах з Україною "вибір" (якого не було) людей із Херсонської, Луганської, Запорізької і Донецької областей щодо незаконної анексії "обговорювати не будуть".

Ні Україна, ні світ анексію не визнаватимуть.

Україна у відповідь на псевдореферендуми закликала союзників застосувати проти Росії нові санкції і надати захисникам більше зброї: далекобійної артилерії, танків, бойових літаків, ППО.

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