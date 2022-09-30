CША звинуватили Дерипаску у порушенні санкцій

Прокуратура США оприлюднила звинувачення у порушенні санкцій російським мільярдером Олегом Дерипаскою.

Про це пише BBC.

В опублікованих владою документах сказано, що всупереч накладеним на нього обмеженням бізнесмен користувався американською фінансовою системою і намагався забезпечити громадянство США для двох своїх дітей.

Санкції були накладені на Дерипаску ще у 2018 році за причетність до втручання у американські вибори 2016 року, він ці звинувачення відкидає. Американська влада також вважає його близьким до Кремля і звинувачує у підтримці агресії російської влади проти України.

Стверджується, що Дерипаска продовжував користуватися американською фінансовою системою для підтримки трьох своїх об'єктів нерухомості в США і найняв американську посередницю для супроводу операції з продажу музичної студії в Каліфорнії. Цю посередницю, Ольгу Шрікі, було заарештовано вранці 29 вересня.

В обвинувальному висновку також згадується ім'я росіянки Катерини Вороніної (вона ж Катерина Лобанова), яка звинувачується у наданні неправдивих відомостей при оформленні американської візи, яку вона отримала та використала у 2020 році, щоб народити у США дитину від Дерипаски.

Як стверджує американська влада, Дерипаска “консультував Вороніну з приводу того, як отримати американську візу, зокрема радив їй бути “обережною” перед інтерв'ю з американською імміграційною владою”.

У результаті її пропустили на територію США для ймовірної десятиденної туристичної поїздки, але вона залишалася у країні протягом півроку і народила дитину, яка отримала американське громадянство, пишуть прокурори. Потім Вороніна, Шрікі та ще одна помічниця Дерипаски, Наталія Бардакова, приховали ім'я справжнього батька немовляти, для чого “трохи змінили написання прізвища дитини”, йдеться у документі.

У ньому також зазначається, що у 2022 році Вороніна спробувала знову в’їхати до США, щоб народити їхню другу дитину, але їй було відмовлено у в'їзді.

Голова оперативної групи KleptoCapture міністерства юстиції США Ендрю Адамс зазначив, що попри його тісні зв'язки з Кремлем та величезний статок, отриманий за допомогою зв'язків із корумпованим режимом, Дерипаска зробив усе можливе, щоб жити у стабільному вільному, демократичному суспільстві – навіть якщо це означало брехню та порушення американських санкцій.

“Лицемірство, яке полягає у спробі забезпечити комфорт і громадянство США – і водночас користуватися вигодами жорстокого, антидемократичного режиму – просто вражаюче”, – каже Адамс.

Американські прокурори повідомляють, що пред'явлені Дерипасці, Бардаковій та Шрікі обвинувачення передбачають тюремне ув’язнення на строк до 20 років. Вороній та Бардаковій також загрожує строк до п'яти років – за брехню федеральним агентам.

Влада США має намір конфіскувати майно Дерипаски в США, зокрема його нерухомість та кошти, отримані від продажу музичної студії.

Дерипаска виявився одним із перших російських бізнесменів, які опинилися під жорсткими санкціями США ще 2018 року. Тоді йому довелося відмовитися від контролю над своїми активами – насамперед, EN+ та “Русалом”. Після запровадження санкцій його статок різко скоротився. Проти нього також запровадили власні санкції Велика Британія та Європейський Союз.

Журнал “Форбс” оцінює його статки в 2,8 млрд доларів.

Нагадаємо, у квітні суд арештував корпоративні права і майно товариства, підконтрольного Дерипасці. Воно постачало матеріали для оборонного комплексу Росії, зокрема - для виготовлення російського тактичного ракетного комплексу "Точка "У".