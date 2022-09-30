Країни Балтії підтримують вступ України до НАТО

Україна сьогодні подала заявку на вступ до НАТО.

Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії заявили, що їхні держави підтримують якнайшвидше приєднання України до НАТО.

Про це очільники дипломатії трьох країн Балтії повідомили у Twitter.

Сьогодні ввечері Габріеліус Ландсбергіс (глава МЗС Литви), Едгарс Ринкевичс (глава МЗС Латвії) та Урмас Рейнсалу (глава МЗС Естонії) опублікували у своїх Twitter ідентичні повідомлення. У них вони висловлюють підтримку швидкого вступу України до НАТО.

Ukraine's Baltic friends fully support welcoming #Ukraine into @NATO as soon as possible.



Ukraine's inspirational bravery can only strengthen our alliance. 🇪🇪🇱🇻🇱🇹 ❤️🇺🇦🌻 — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) September 30, 2022

Ukraine's Baltic friends fully support welcoming Ukraine into NATO as soon as possible. Ukraine's inspirational bravery can only strengthen our alliance. 🇱🇻 🇪🇪 🇱🇹 ❤️🇺🇦🌻 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 30, 2022

Ukraine's Baltic friends fully support welcoming Ukraine into NATO as soon as possible. Ukraine's inspirational bravery can only strengthen our alliance. 🇪🇪🇱🇻🇱🇹 ❤️🇺🇦🌻 — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) September 30, 2022

"Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО. Сміливість України, яка надихає, може лише зміцнити наш союз", - написали дипломати.

Нагадаємо, Україна підписала заяву на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку. Про це за результатами засідання РНБО оголосив президент Володимир Зеленський.