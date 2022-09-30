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Країни Балтії підтримують вступ України до НАТО

Україна сьогодні подала заявку на вступ до НАТО.

Країни Балтії підтримують вступ України до НАТО
Фото: https://www.schengenvisainfo.com/

Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії заявили, що їхні держави підтримують якнайшвидше приєднання України до НАТО. 

Про це очільники дипломатії трьох країн Балтії повідомили у Twitter.

Сьогодні ввечері Габріеліус Ландсбергіс (глава МЗС Литви), Едгарс Ринкевичс (глава МЗС Латвії) та Урмас Рейнсалу (глава МЗС Естонії) опублікували у своїх Twitter ідентичні повідомлення. У них вони висловлюють підтримку швидкого вступу України до НАТО.

"Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО. Сміливість України, яка надихає, може лише зміцнити наш союз", - написали дипломати.

Нагадаємо, Україна підписала заяву на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку. Про це за результатами засідання РНБО оголосив президент Володимир Зеленський.

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