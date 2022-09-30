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​Молдова рішуче засуджує псевдореферендуми "під дулом пістолета", - Санду

"Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя і Крим – це Україна".

​Молдова рішуче засуджує псевдореферендуми "під дулом пістолета", - Санду
Фото: EPA/UPG

Президентка Молдови Мая Санду засудила проведення Росією так званих "референдумів" на окупованих українських територіях. Про це вона написала у Twitter.

"Я рішуче засуджую та відкидаю спробу Росії незаконно анексувати окуповані регіони України після фіктивних голосувань, які вона влаштувала під дулом пістолета. Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя і Крим – це Україна", - наголосила Санду.

Вона також додала, що підтримка суверенітету та територіальної цілісності України Молдовою залишається непохитною.

Нагадаємо, сьогодні Путін оголосив незаконну анексію чотирьох областей України: Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької. Жодну з них ворожа армія не контролює повністю. Кремль вважає, що таким чином вони стануть "субʼєктами Російської Федерації".

Для оголошення про черговий злочин у кремлівський палац привезли ватажків терористів Донецької і Луганської областей та колаборантів Херсонської і Запорізької. Також там зібралися російські посадовці. У своїй промові Путін також згадав, як "развалілі вєлікую страну" в 1991 році. Він сказав, що на перемовинах з Україною "вибір" (якого не було) людей із Херсонської, Луганської, Запорізької і Донецької областей щодо незаконної анексії "обговорювати не будуть".

Україна у відповідь на псевдореферендуми закликала союзників застосувати проти Росії нові санкції і надати захисникам більше зброї: далекобійної артилерії, танків, бойових літаків, ППО.

Щодо незаконної анексії уже висловилися лідери ЄС. Вони наголосили, що оголошення анексії українських територій Росією є великим порушенням міжнародного права та Статуту ООН.

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