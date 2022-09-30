Яель Брон-Піве: «Франція робить усе, щоби стримати Путіна від використання ядерної зброї»

Пані спікер відвідала не лише Київ, де зустрілася з президентом Зеленським і головою Верховної Ради, а й Чернігів, якому нині Франція допомагає з відновленням і відбудовою. Вона побачила розруху на власні очі та поспілкувалася зі свідками окупації. Тож ми не могли не запитати про те, чи готовий Париж визнати злочини Росії актом геноциду проти українського народу. Відповіді в нашому інтерв’ю.

LB.ua запитав у неї про посилення військової допомоги Україні, про те, чи готова Франція піти на жорсткіший санкційний тиск проти Росії, про газовий шантаж Кремля і готовність відчинити Україні двері в НАТО та інше.

Франція – єдина держава Євросоюзу, яка має ядерну зброю і є, по суті, захисником Співдружності. Після намагань Путіна анексувати українські території, після його прозорих натяків, що він готовий застосувати ядерну зброю проти України та знищити одномоментно світоустрій, що складався після завершення Другої світової, виникає питання, що далі робитиме Французька Республіка: далі вестиме діалог з агресором чи все ж почне грати рішучіше, узявши на себе роль лідера Європи. Про це LB.ua запитав у голови Національних зборів Франції Яель Брон-Піве. Вона, четверта людина у Франції, здійснила візит до України, ставши першим спікером Республіки, який відвідав нашу державу.

Фото: Олександр Хоменко Голова Національних зборів Франції Яель Брон-Піве

Росія провела псевдореферендуми й нині готує анексію українських територій, по суті, зробивши крок упритул до початку світової війни. Чи готова Франція виступити із закликом до інших держав ЄС застосувати найжорсткіші санкції проти РФ – обмежити ціни на газ, запровадити штрафні заходи щодо золота й алмазів, розширити список підсанкційних банків тощо?

Від самого початку війни Франція непорушно стоїть пліч-о-пліч з Україною. Позиція президента Макрона, яку він нещодавно озвучив, чітка: Франція не визнає легітимності цих псевдореферендумів, для нас вони не матимуть жодних правових наслідків. Їх не визнає й міжнародна спільнота. Тут Франція стоїть на боці України, і ми розглядатимемо посилення нашої санкційної політики щодо Росії. Наразі є всі можливості розглянути з нашими партнерами з ЄС подальші санкційні пакети в контексті застосування тих чи інших обмежувальних заходів. Робота щодо цього триватиме в найближчі дні.

Вірогідність ядерного удару по Україні з боку Росії зростає. Що робитиме Франція як єдина держава ЄС, що має ядерний потенціал, аби протидіяти цій загрозі, а також якщо Путін усе ж вирішить застосувати ядерне озброєння?

Франція зараз робить усе, аби запобігти цьому сценарію, який матиме жахливі наслідки. Дії Франції разом з іншими партнерами спрямовані на те, щоби стримати Путіна від будь-якого використання цієї зброї, і ми сподіваємося, що так і буде, що, зрештою, буде превалювати мирний шлях у розв’язанні цього конфлікту. Водночас питання ядерного озброєння залишається в компетенції виконавчої влади – президента Франції. Кінцеве рішення буде за Емманюелем Макроном.

Фото: Олександр Хоменко

Україна не зупиниться в рамках проведення контрнаступальних операцій і продовжить деокуповувати власні території. Чи готова Франція надати все необхідне озброєння – танки, артилерію – та прискорити бюрократичні процеси?

Франція тут буде разом з Україною, ця позиція є незмінною. Ми будемо поруч стільки, скільки це буде потрібно.

Чи є розуміння у французької політичної еліти, що єдиною дієвою гарантією безпеки для України буде членство нашої держави в НАТО, що саме це історично стримає Росію?

Ми розуміємо це прагнення України на шляху до її європейської та євроатлантичної інтеграції (це ті два процеси, які відбуваються паралельно). А втім, жоден із цих двох процесів не має завадити нам у пошуку мирного вирішення нинішньої кризової ситуації й у питанні різної підтримки, яку ми надаємо Україні на фінансовому, економічному, дипломатичному рівнях.

За пів року до повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Макрон казав, що потрібно накреслити червоні лінії для РФ. Які конкретно, ми так і не почули. Чи є нині в Парижа розуміння того, якими ці лінії мають бути? Що має статися, щоб Франція вирішила припинити будь-які контакти з РФ?

Я переконана, що нам за нинішніх обставин не варто полишати зусиль, що спрямовані на пошук виходу із цієї ситуації, та невтомно продовжувати пошук мирних рішень. Я не схильна встановлювати якісь ліміти чи лінії, які обмежували б цю спроможність аж до того моменту, поки ми не досягнемо нашої цілі – відновлення миру.

Фото: Олександр Хоменко

А чи розуміє взагалі французька політична еліта, що всі ці намагання провести переговори, телефонні розмови з Путіним сприймаються президентом РФ як слабкість?

Ні, я все ж таки не поділяю таку думку. Гадаю, нам не варто переривати ці перемовини. Цей процес не повинен розглядатися як слабкість. Історія свідчить, що будь-яка війна в будь-якому разі завершується переговорами. Нам потрібно повернути мир, і діалог є складовою цього процесу. Українці ж мають запам’ятати та знати, що Франція стоїть пліч-о-пліч з ними.

Після диверсій на двох газогонах «Північний потік» чи зрозуміли у Франції та Європі, що Путін зробить усе можливе, щоб цієї зими заморозити континент?

Чи зробить він це, ніхто не знає. Наше завдання – готуватися до всіх можливих сценаріїв.

Фото: Олександр Хоменко

Утім ви мені поясніть, чому ЄС не запроваджує газових санкцій проти Росії превентивно вже зараз, чому Євросоюз і його лідери, зокрема Франція, не вводять нових обмежень, які змусять Москву злякатися власної економічної катастрофи. Ну що вже може бути гіршим за ядерну зиму, яку Путін нам усім пропонує?

Думаю, тут є певна несправедливість. Я особисто вважаю, що зі самого початку війни реакція Євросоюзу була потужною і безпрецедентною за своїм характером з погляду єдності та швидкості ухвалення рішень. Санкційні пакети щоразу стають потужнішими і посилюються. Тому я, навпаки, вважаю, що реакція та позиція ЄС на цю війну є зразковою. Європейський Союз продемонстрував Росії свою спроможність реагувати.

Раніше президент Макрон відмовлявся називати злочини Путіна геноцидом українців. Ви були у Чернігові та бачили усе на власні очі, чули розповіді звичайних людей. Як голова Національних зборів Франції, чи вважаєте ви, що вже настав час хоча б на рівні французького парламенту визнати факт геноциду українців?

На жаль, це не в компетенції Національних зборів. Натомість 3 жовтня відбудуться пленарні засідання, які якраз розпочнуться з дебатів щодо українського питання. Це буде нагода для нас, Національних зборів, висловити підтримку Україні. Ми розкажемо нашим колегам усе, що ми почули і побачили, перебуваючи у Києві та Чернігові. Наразі важлива увага приділяється нами саме питанню відновлення України.