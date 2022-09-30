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​Унаслідок обстрілів Куп’янська на Харківщині поранено шестеро людей

Одна поранена людина госпіталізована в Ізюмському районі.

​Унаслідок обстрілів Куп’янська на Харківщині поранено шестеро людей
Наслідки обстрілів у Куп'янську. Ілюстративне фото
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Протягом минулої доби ворог продовжував обстріли населених пунктів Куп’янського, Богодухівського, Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Найбільше від ворожих обстрілів потерпає місто Куп’янськ та Куп’янський район. За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп’янському районі госпіталізовано з пораненнями шість мирних мешканців. Ще один поранений госпіталізований в Ізюмському районі", – йдеться у повідомленні.

В області триває процес розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 1378 вибухонебезпечних пристроїв.

Нагадаємо, у звільненому Вовчанську Харківської області правоохоронці виявили катівню, яку окупанти облаштували на території одного з підприємств.

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