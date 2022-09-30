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McDonald’s відкриває 10 залів у Києві

Компанія попереджає про можливість довгих черг.

McDonald’s відкриває 10 залів у Києві
McDonald’s на Майдані Незалежності у Києві
Фото: mcdonalds.com/ua

McDonald’s відкриває 10 залів у Києві. Ресторани будуть працювати щодня.

Про це компанія повідомляє у Facebook.

Зали відкриваються за адресами: п-т Гагаріна, 2-А; п-т Миколи Бажана, 3-Б; вул. Михайла Гришка, 7; вул. Теодора Драйзера, 4; вул. Вишгородська, 33-А; вул. Велика Васильківська, 22; п-т Броварський, 27; п-т Академіка Палладіна, 7-А; п-т Леся Курбаса, 19-А; п-т Оболонський, 26-А.

 

"Хочемо скоріше зі всіма побачитися, проте маємо застерегти про можливість довгих черг. Тому плануйте свій час та пам’ятайте, що відтепер ми відкриті щодня. Робимо все можливе, щоб ви могли насолодитися улюбленими стравами", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початком повномасштабного воєнного вторгнення РФ компанія McDonald’s призупинила роботу ресторанів в Україні з безпекових міркувань.

Перші три ресторани McDonald's відкрилися у Києві 20 вересня, 27 вересня – ще сім. Вони працювали лише у форматі доставки.

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