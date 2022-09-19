Завтра у Києві відкриються перші три ресторани McDonald’s

З 20 вересня працюватимуть три ресторани McDonald’s в Києві тільки на доставку через McDelivery.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що першими запрацює McDelivery у трьох ресторанах Києва – на проспекті Бажана 3в, на вул. Гришка, 7, та на проспекті Гагаріна, 2а. Пізніше відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на заході країни.

За даними прес-служби, спершу отримати замовлення можна буде тільки через послугу McDelivery, яку забезпечує партнер McDonald’s з доставки компанія Glovo. На початку жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів і можна буде скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами. В інших містах також запуск закладів розпочнеться з доставки, а потім гості матимуть можливість самостійно завітати до ресторанів.

Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 (або згідно з графіком роботи ТРЦ, якщо заклад знаходиться всередині) та закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття.

Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомляв про те, що частина ресторанів мережі відновлять свою роботу.