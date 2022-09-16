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Українці придбали військових облігацій на понад 100 млрд гривень, – Шмигаль

“Необхідно шукати нові інструменти, які дозволять збільшити надходження бюджету без збільшення податків”.

Українці придбали військових облігацій на понад 100 млрд гривень, – Шмигаль
Фото: Надано пресслужбою

З 24 лютого українські громадяни та бізнес придбали військових облігацій на понад 100 млрд гривень.

Про це заявив сьогодні на засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Україна має підвищувати економічну і фінансову самодостатність: стимулювати економіку, підтримувати зайнятість та шукати нові інструменти, які дозволять збільшити надходження бюджету без збільшення податків.

“Військові облігації стали одним із надзвичайно важливих інструментів фінансування нашої армії. За час повномасштабної війни український бізнес та громадяни вже придбали військових облігацій на суму більше 100 млрд гривень”, – поінформував Денис Шмигаль.

 

Голова уряду додав, що сьогодні на засіданні Кабміну буде затверджена постанова, яка дасть можливість кожному українцю старше 18 років придбати військові облігації через Дію.

“Кожен громадянин зможе заповнити просту заявку, обрати вид військових облігацій і придбати їх, аби підтримати обороноздатність нашої держави”, – пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, утримувачі приблизно 91% умовної вартості ВВП-варрантів України погодились на пропозицію українського уряду про відстрочку виплат та перегляд умов за цими цінними паперами.

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