Шмигаль і фон дер Ляєн під час зустрічі обговорили інтеграцію України у внутрішній ринок ЄС

Також ішлося про санкції щодо РФ та відбудову нашої держави.

Під час візиту в Україну президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Про це йдеться на урядовому порталі.

Під час зустрічі сторони обговорили продовження посилення санкційного тиску на Росію, процес відновлення України, співпрацю на шляху експорту електроенергії з України до країн Євросоюзу. Також ішлося про інтеграцію нашої держави у внутрішній ринок ЄС, зокрема, до єврозони безкоштовного роумінгу, та співпрацю на митниці.

Шмигаль додав, що спільне бачення платформи і відбудови України представлять у жовтні на конференції в Німеччині.

Також прем'єр подякував за фінансову та оборонну допомогу нашій державі.

Урсула фон дер Ляєн привітала Україну з військовими успіхами на сході та звільненням територій від російських загарбників. Вона додала, що ЄС виділить 100 млн євро на відновлення шкіл, які були зруйновані від російських обстрілів.

Нагадаємо, нині Президент Володимир Зеленський нагородив Урсулу фон дер Ляєн орденом Ярослава Мудрого.

Також Зеленський відкрив на Алеї сміливості біля Верховної Ради нову табличку, присвячену президентці Єврокомісії.