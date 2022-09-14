​Комітет Ради підтримав законопроєкт про повернення оподаткування пального

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики підтримав законопроєкт №7668-д щодо повернення оподаткування пального до другого читання.

Про це повідомив депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

"Фінальна версія до другого читання, як і була на робочій групі: бензин 100 €/1000 літрів; дизель 100 €/1000 літрів; газ 52 €/1000 літрів. По біопаливу ставку зі 100€ зменшили до 26 €/1000 літрів та біодизеля 18 €/1000 літрів. І такі ставки для «біо-» будуть діяти на 5 років", – написав він.

ПДВ для всього залишається на рівні 7%.

Дія закону починається з дня, наступного після його опублікування.

"У теорії протягом тижня закон може бути вже проголосований у залі. Але враховуючи що законопроєкту подано правок на 5516 сторінках, то є ризик блокування правками. Тоді, вірогідно, влада застосує механізм «спецпроцедури» розгляду правок – і закон приймуть вже на початку жовтня. Тому реальна дата вступу в силу: кінець вересня – середина жовтня. Залежить від подальшого розгляду у залі", – зазначив Железняк.

За даними джерел LB.ua, найближчі засідання парламенту для розгляду цих питань плануються наступного тижня.

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