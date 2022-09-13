Росію і Білорусь не запросили на похорон королеви Єлизавети II, – Reuters

Церемонія прощання з Єлизаветою II стане одним з найбільших дипломатичних заходів Великої Британії за останні роки.

Велика Британія не запросила Російську Федерацію, Республіку Білорусь та М’янму на похорон королеви Єлизавети II.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в британському уряді.

"Велика Британія разом зі своїми західними союзниками прагнула ізолювати Росію і її союзницю Білорусь на світовій арені за допомогою економічних санкцій та інших заходів у відповідь на вторгнення Москви в Україну. М'янма і її Збройні сили також піддалися британським санкціям, оскільки Лондон посилює підтримку громади рохінджа в країнах Південно-Східної Азії", – пише видання.

Зазначається, що на похорон королеви, який відбудеться у Лондоні, запрошені близько 500 іноземних високопоставлених осіб. Запрошення були розіслані президентам більшості країн, з якими Британія веде дипломатичні відносини. РФ і Білорусь до цього списку не входять.

Очікується, що на похоронах з'явиться президент США Джо Байден і його дружина, прем'єр-міністри Канади, Австралії, Нової Зеландії та багатьох інших країн.

Нагадаємо, похорон королеви Єлизавети II відбудеться у Вестмінстерському абатстві в понеділок, 19 вересня о 13:00 за київським часом.

10 вересня король Чарльз III офіційно став правителем Сполученого Королівства і 14 країн Співдружності та приніс присягу. Його коронація відбудеться за кілька місяців.

Королева Єлизавета ІІ померла 8 вересня вдень у Балморальському замку, що в Шотландії.