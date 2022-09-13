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​Володимир Зеленський обговорив з Маріо Драгі ситуацію на фронті та на Запорізькій АЕС

Президент України вважає, що необхідно посилювати оборонну взаємодію з Італією.

​Володимир Зеленський обговорив з Маріо Драгі ситуацію на фронті та на Запорізькій АЕС
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Про це голова української держави повідомив у Twitter. 

“Провів чергову розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Поінформував про розвиток ситуації на фронті. Відзначив важливість оборонної взаємодії з Італією. Маємо її посилювати. Обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС. Гарантія її безпеки – демілітаризація та повернення під контроль України”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Італія надасть Україні 2 млн євро на розмінування деокупованих територій. 

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