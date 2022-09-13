​Володимир Зеленський обговорив з Маріо Драгі ситуацію на фронті та на Запорізькій АЕС

Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Про це голова української держави повідомив у Twitter.

“Провів чергову розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Поінформував про розвиток ситуації на фронті. Відзначив важливість оборонної взаємодії з Італією. Маємо її посилювати. Обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС. Гарантія її безпеки – демілітаризація та повернення під контроль України”, – йдеться у повідомленні.

Провів чергову розмову з Прем'єр-міністром 🇮🇹 #MarioDraghi. Поінформував про розвиток ситуації на фронті. Відзначив важливість оборонної взаємодії з 🇮🇹. Маємо її посилювати. Обговорили ситуацію на ЗАЕС. Гарантія її безпеки – демілітаризація та повернення під контроль 🇺🇦. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2022

Нагадаємо, Італія надасть Україні 2 млн євро на розмінування деокупованих територій.