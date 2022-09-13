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Кремль намагається викупити в республіках Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем, - ГУР

РФ цікавлять запаси радянських боєприпасів та запчастин, а також жива сила.

Кремль намагається викупити в республіках Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем, - ГУР
Фото: Надано пресслужбою ГУР

Кремль намагається використати у війні проти України ресурси країн Центральної Азії.

Про це повідомляє ГУР МО.

В першу чергу РФ цікавить можливість поповнити запаси радянських боєприпасів та запчастин до військової техніки.

“Нещодавно федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва РФ звернулась до міністерства оборони Республіки Таджикистан із запитом щодо передачі 220-мм реактивних снарядів до РСЗВ “Ураган”. Також росіян цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ “Піон” та двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у великій кількості зберігаються на військових складах Таджикистану”, - інформує спецслужба.

Крім того, відставним військовим та співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт із ЗС РФ та взяти участь у війні проти України. Розгортається вербувальна кампанія в Киргизькій Республіці.

“У чат випускників Бішкекського вищого військового училища надходять повідомлення з пропозиціями підписати контракти із ЗС РФ або однією з приватних військових компаній. Аналогічні вербувальні повідомлення розповсюджуються по всій республіці в професійних чатах колишніх військових та співробітників МВС”, - повідомляє ГУР.

Нагадаємо, російські загарбники скаржаться на своє командування, відсутність допомоги та боєприпасів.

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