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Міноборони США розповіло деталі про минуле засідання у форматі "Рамштайн"

Союзники обговорили, як зосередитись на підготовці українських військових. 

Міноборони США розповіло деталі про минуле засідання у форматі "Рамштайн"
Ллойд Остін під час засідання 8 вересня
Фото: EPA/UPG

Участь у пʼятому засіданні у форматі "Рамштайн", що відбулося 8 вересня, взяли участь 48 країн та дві міжнародні організації.

У центрі уваги було питання надання українцям можливостей у середньостроковій і довгостроковій перспективі. Росія має усвідомити, що міжнародна спільнота буде підтримувати Україну, і Москві не варто чекати на ослаблення. Про це посадовець Пентагону заявив на брифінгу, виклад якого оприлюднено на сайті Міноборони

Зокрема, обговорювались військові навчальні програми для українських оборонців. США вже протягом кількох місяців навчають українські сили роботі з озброєнням, яке було надіслано, а також технічному обслуговуванню й ремонту. Ці навчання будуть продовжуватися.

Деякі країни-учасниці "Рамштайну" почали працювати над базовою підготовкою українських військових. 

У Пентагоні вважають, що тепер Путін має отримати сигнал про те, що світ готовий підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. На минулій зустрічі Контактної групи з питань оборони України фокус трохи зміститься, сказав чиновник Міноборони США, оскільки Україна та її партнери мають думати не лише про сьогоднішні битви, а й про майбутнє.

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