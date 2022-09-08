Головував, як і завжди, Ллойд Остін.

У четвер, 8 вересня, на авіабазі ВПС США у Німеччині "Рамштайн" відбулося пʼяте засідання Контактної групи з питань оборони України.

Мужність українців у протистоянні українській окупації надихає весь світ, заявив міністр оборони США Ллойд Остін після засідання.

На зустрічі обговорювали довготривалу допомогу ЗСУ.

"Ми зробили вже так багато, і зробимо ще більше", – сказав Остін.

Фото: EPA/UPG

.@SecDef: Today, we’re back at @RamsteinAirBase, where this Contact Group was founded. And we’re here to renew our commitment—and intensify our momentum—to support the brave defenders of Ukraine for the long term. pic.twitter.com/yBftYFFeYl — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) September 8, 2022

I got a chance to meet with my friend @oleksiireznikov before the Ukraine Defense Contact Group meeting. The United States, along with our Allies & partners, will continue to do everything in our power to help Ukraine deter Russia’s unjust & unprovoked invasion of their homeland. pic.twitter.com/foNpK99o0r — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) September 8, 2022

Він також додав, що підтримка особливо важлива на тлі дій сил оборони Україні на південному фронті.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Новина буде доповнюватись

До початку засідання Остін оголосив про новий пакет військової допомоги в $675 млн. Він включає 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, машини Humvees, броньовані машини швидкої допомоги.

Перша зустріч у такому форматі обʼєднала очільників оборонних відомств з понад 40 країн у квітні. Вона відбулась на авіабазі США в Німеччині "Рамштайн". Сьогоднішнє засідання – друге в офлайн-форматі.