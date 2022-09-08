У четвер, 8 вересня, на авіабазі ВПС США у Німеччині "Рамштайн" відбулося пʼяте засідання Контактної групи з питань оборони України.
Мужність українців у протистоянні українській окупації надихає весь світ, заявив міністр оборони США Ллойд Остін після засідання.
На зустрічі обговорювали довготривалу допомогу ЗСУ.
"Ми зробили вже так багато, і зробимо ще більше", – сказав Остін.
.@SecDef: Today, we’re back at @RamsteinAirBase, where this Contact Group was founded. And we’re here to renew our commitment—and intensify our momentum—to support the brave defenders of Ukraine for the long term. pic.twitter.com/yBftYFFeYl— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) September 8, 2022
I got a chance to meet with my friend @oleksiireznikov before the Ukraine Defense Contact Group meeting. The United States, along with our Allies & partners, will continue to do everything in our power to help Ukraine deter Russia’s unjust & unprovoked invasion of their homeland. pic.twitter.com/foNpK99o0r— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) September 8, 2022
Він також додав, що підтримка особливо важлива на тлі дій сил оборони Україні на південному фронті.
Новина буде доповнюватись
До початку засідання Остін оголосив про новий пакет військової допомоги в $675 млн. Він включає 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, машини Humvees, броньовані машини швидкої допомоги.
Перша зустріч у такому форматі обʼєднала очільників оборонних відомств з понад 40 країн у квітні. Вона відбулась на авіабазі США в Німеччині "Рамштайн". Сьогоднішнє засідання – друге в офлайн-форматі.