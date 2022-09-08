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На авіабазі ВПС США "Рамштайн" відбулось засідання Контактної групи з питань оборони України

Головував, як і завжди, Ллойд Остін. 

На авіабазі ВПС США "Рамштайн" відбулось засідання Контактної групи з питань оборони України
Ллойд Остін
Фото: EPA/UPG

У четвер, 8 вересня, на авіабазі ВПС США у Німеччині "Рамштайн" відбулося пʼяте засідання Контактної групи з питань оборони України.

Мужність українців у протистоянні українській окупації надихає весь світ, заявив міністр оборони США Ллойд Остін після засідання.

На зустрічі обговорювали довготривалу допомогу ЗСУ. 

"Ми зробили вже так багато, і зробимо ще більше", – сказав Остін.

Фото: EPA/UPG

Він також додав, що підтримка особливо важлива на тлі дій сил оборони Україні на південному фронті.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Новина буде доповнюватись

До початку засідання Остін оголосив про новий пакет військової допомоги в $675 млн. Він включає 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, машини Humvees, броньовані машини швидкої допомоги. 

Перша зустріч у такому форматі обʼєднала очільників оборонних відомств з понад 40 країн у квітні. Вона відбулась на авіабазі США в Німеччині "Рамштайн". Сьогоднішнє засідання – друге в офлайн-форматі. 

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