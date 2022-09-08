Пентагон оголосить про постачання в Україну озброєння ще на $675 млн, – Washington Post

У пакеті допомоги будуть снаряди для HIMARS.

Міністерство оборони США в четвер оголосить про постачання Україні озброєння ще на $675 млн. Пакет допомоги включатиме снаряди для артилерійських ракетних систем, які ЗСУ використовували для точних ударів по російських окупантах.

Про це з посиланням на американського посадовця пише Washington Post.

"Чиновник, який говорив з The Post на умовах анонімності, сказав, що снаряди для високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS будуть супроводжуватися транспортними засобами і іншим обладнанням для солдатів", – заявили журналісти.

Нагадаємо, сьогодні на авіабазі ВПС США в Німеччині "Рамштайн" відбудеться очна зустріч Ukraine Defense Contact Group. Головуватиме, як і попередні рази, очільник Пентагону Ллойд Остін. Він запросив міністрів оборони та високопоставлених військових з усього світу для обговорення війни в Україні та різноманітних проблем безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США.