Сьогодні проходить п'ята зустріч Контактної групи з питань оборони України.

Ллойд Остін на на п’ятій зустрічі у форматі “Рамштайн”. Скріншот відео

Глава Пентагону Ллойд Остін на п’ятій зустрічі у форматі “Рамштайн” заявив про те, що президент Сполучених Штатів Джо Байден схвалив надання нового пакету військової допомоги для України на суму 675 млн доларів.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони США.

"Вчора президент схвалив новий транш допомоги Україні, який оцінюється в 675 млн доларів", – заявив Ллойд Остін.

За його словами, союзники України сьогодні знову зібралися на авіабазі Рамштайн, де була створена контактна група.

“Ми тут, аби підтвердити нашу відданість і посилити динаміку підтримки відважних захисників України в довгостроковій перспективі”, – наголосив Остін.

Голова Пентагону додав, що для підтримки України була надана безпрецедентна безпекова допомога.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III Delivers Opening Remarks at 5th Ukraine Defense Contact Group Meeting https://t.co/WMqQhL6m6w — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) September 8, 2022

"Ми тут, тому що відмовляємося жити в світі, де великі держави порушують кордони силою. Наша підтримка основоположного права України на самооборону не похитнеться через жодні зіткнення", – наголосив міністр оборони США.

За словами Остіна, Штати разом із союзниками за час повномасштабного вторгнення Росії збільшили українські запаси гаубиць у 18 разів. Від моменту першого засідання в форматі "Рамштайн", яке відбулося чотири місяці тому, українцям поставили сукупно 26 систем реактивної артилерії великої дальності.

Новий пакет військової допомоги від США включатиме:

105-мм гаубиці;

артилерійські боєприпаси для HIMARS;

ракети HARM;

машини Humvees;

броньовані машини швидкої допомоги та штучний інтелект.

Голова Пентагону подякував Великій Британії за надані раніше РСЗВ M270 та боєприпаси, Німеччині та Данії – за оголошені значні пакети військової допомоги, Польщі – за щедрі пожертвування військової техніки, зокрема три дивізіони 155-мм самохідних гаубиць. Він також додав, що Словаччина, північна Македонія і ще деякі держави оголосили про надсилання танків та іншої важкої бронетехніки.

Раніше видання Washington Post писало про те, що Міністерство оборони США 8 вересня оголосить про постачання Україні озброєння ще на 675 млн доларів. Пакет допомоги включатиме снаряди для артилерійських ракетних систем, які ЗСУ використовували для точних ударів по російських окупантах.

Нагадаємо, контактна група з питань оборони України була створена у квітні з ініціативи Сполучених Штатів. Перша зустріч відбулася в німецькому Рамштайні наприкінці квітня, після чого цей формат дістав назву “Рамштайн”.

В Офісі президента вже відреагували на нову військову допомогу від США. Керівник ОП Андрій Єрмак подякував союзникам за наданий транш.

Що буде включати в себе новий пакет допомоги?

105-мм гаубиці;

артилерійські боєприпаси для HIMARS;

ракети HARM;

машини Humvees;

броньовані машини швидкої допомоги та штучний інтелект.

Як відомо, сьогодні в Німеччині проходить п'ята зустріч у форматі "Рамштайн".