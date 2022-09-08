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Ворог знову обстріляв Харків

Є загиблі та поранені.

Фото: Ігор Терехов в тг

Вранці загарбники знову обстріляли Харків – Немишлянський та Індустріальний райони. В останньому загинуло двоє чоловіків: 27 і 65 років.

Про ворожу атаку повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Поранення отримали пʼятеро осіб. Двоє з них – 49-річний чоловік і жінка 21 року – в тяжкому стані. Стан ще трьох пацієнтів лікарі оцінюють як середній, йдеться про чоловіків 31, 52 і 53 років", – зазначив Синєгубов. 

Спершу ворог вдарив по Немишлянському району – про атаку мер повідомив о 10:12. 

“Обстріл Немишлянського району. Попередньо з РСЗВ”, – написав Терехов.

Вже о 10:30 він проінформував про обстріл другого району. 

“Попередньо два “прильоти”. Один в адміністративний будинок. По другому інформація уточнюється”, – заявив Терехов.

Фото: Ігор Терехов в тг

Фото: Ігор Терехов в тг

“На жаль, внаслідок обстрілів Індустріального району є постраждалі. За попередніми даними медиків, двоє людей загинули, п'ятеро – отримали поранення. Усі профільні служби працюють на місцях влучань”, – написав Синєгубов. 

Нагадаємо, за попередню добу росіяни завдали п'ять ракетних ударів по інфраструктурі Харкова.

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