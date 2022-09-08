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Росіяни завдали п'ять ракетних ударів по інфраструктурі Харкова

По області ворог гатив по Харківському, Ізюмському, Чугуївському та Богодухівському районах.

Росіяни завдали п'ять ракетних ударів по інфраструктурі Харкова
Харків, обстріл (ілюстративне фото)
Фото: ТГ голови ОДА

За добу росіяни завдали п'ять ракетних ударів по інфраструктурі Харкова. Після півночі окупанти вдарили по Холодногірському та Салтівському районах міста. Попередньо - знову застосували ракети комплексу С-300.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

У результаті обстрілів пошкоджено об‘єкт критичної інфраструктури, а також приміщення на території виробництва. Про постраждалих не повідомлялося.

По області ворог завдавав ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах.

Після 2 години ночі від кількох ударів окупантів постраждали двоє жінок у Дергачівській громаді Харківського району. Постраждалих госпіталізували із вибуховими та осколковими пораненнями. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, виникли пожежі.

Крім того, протягом доби медики госпіталізували двох людей у Чугуївському районі, одну - в Харківському, трьох - Ізюмському, серед них дитина 2 років. Стан постраждалих - середній.

Військові Збройних Сил України успішно відбили атаки росіян в районах населених пунктів Питомник, Григорівка та Руські Тишки. Також відбили наступи окупантів в районі села Дібрівне, Барвінківської громади. ЗСУ тримають позиції на всіх напрямках.

Нагадаємо, минулої ночі російські війська завдали удару двома ракетами по Харкову. Під ворожими обстрілами також опинилися Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони області.

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