Фокус зустрічі у форматі Рамштайн трохи зміститься, потрібно думати про майбутнє, – посадовці Пентагону

Засідання Контактної групи з питань оборони України 8 вересня стане сигналом для президента Росії Володимира Путіна про те, що світ готовий підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.

Про це високопосадовці Пентагону заявили журналістам, йдеться на сайті Міноборони США.

“Сполучені Штати, їхні союзники та партнери невтомно працювали, щоб забезпечити Україну зброєю та навчати її військових, аби ті захистили країну від неспровокованого нападу Росії та повернули землі, захоплені загарбниками”, – йдеться у повідомленні

Контактну групу, кількість учасників якої зросла до понад 50, очолює очільник оборонного відомства США Ллойд Остін. Група заслухає безпосередньо керівників оборони України.

“Останні кілька місяців у нас були розмови про терміновість надання українцям того, що їм потрібно для захисту, а також можливості взяти на себе ініціативу і встановити умови для битви і шокувати росіян”, – сказав чиновник.

Це друга зустріч контактної групи з часу її заснування у квітні на авіабазі Рамштайн у Німеччині і п'ята загалом. Щомісячні зустрічі – як особисті, так і віртуальні – дозволяють лідерам оборонних відомств оцінити потреби України та знайти можливості, які потрібні країні. Група також працює над тим, аби навчити українських військовослужбовців втілювати ці можливості.

Зараз фокус трохи зміститься, сказав чиновник, оскільки Україна та її партнери мають думати не лише про сьогоднішні битви, а й про майбутнє. “Ми говорили з союзниками або партнерами про необхідність думати в більш довгостроковій перспективі”, – сказав чиновник.

Американці зазначають, що Україні вдалося відкинути росіян у південній частині країни та стримати напади на сході. Вони використовують не тільки передові можливості, але й інші асиметричні переваги.

“Ця зустріч стане можливістю дуже чітко сигналізувати про те, що Сполучені Штати та наші партнери… насправді перебувають у цьому довгостроково”, – сказав чиновник.

Посадовці підкреслюють: навіть якщо Росія піде з України завтра, немає гарантії, що Путін не вторгнеться ще раз. Українці повинні мати можливість захищати свій суверенітет, і керівники оборонних відомств обговорюватимуть “можливості посилення оборонно-промислової бази, щоб Україна могла забезпечувати ті види можливостей, які будуть потрібні Україні надалі”.

Це більше, ніж просто боєприпаси, запаси та базова підготовка, йдеться про вищий рівень і спеціалізовану підготовку.Контактна група розвивається, сказав інший високопоставлений оборонний чиновник. Вона зосереджується на оборонно-промисловій базі з великими інвестиціями для підтримки бойових дій в Україні та забезпеченні того, щоб обладнання в Україні обслуговувалося та залишалося працездатним.

Росія має власні проблеми і звернулася до країн-ізгоїв Ірану та Північної Кореї за безпілотниками та боєприпасами відповідно. “Мій головний висновок з того, що росіянам потрібно йти до Північної Кореї та Ірану для поповнення потенціалу, полягає в тому, що росіянам не слід обманювати себе у тому, що вони є витривалішими, ніж Україна”, – сказав чиновник.

Це свідчить про те, що Росія має тріщини у здатності підтримувати себе, навіть якщо вона країна контролює та володіє переважною більшістю спадщини радянської оборонно-промислової бази.

Нагадаємо, як повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, за підсумками четвертої зустрічі у форматі Рамштайн Україна мала отримати нові HIMARS, навчання наших бійців і більше зброї.